El grupo musical Garbage se presenta este 18 de marzo en el estadio Obras, en Buenos Aires, y este miércoles confirmó que la cantante y guitarrista argentina Barbi Recanati será la encargada de abrir su espectáculo .

A nueve años de su última visita al país, la legendaria banda traerá al escenario porteño las canciones de su reciente EP Lie To Me, junto a los éxitos musicales como "Stupid Girl", "I Think I'm Paranoid", "Push It", "Only Happy When It Rains", "Queer" y "Cherry Lips" entre otros. La última vez que se presentaron en Argentina fue en 2016, en el Estadio Luna Park.

Las entradas para el espectáculo se consiguen a partir de los $60.000 en el sitio web de Cool Co. Los usuarios deberán estar registrados con su correo electrónico y datos personales.

Barbi, una mostra del Rock

Recanati es una de las grandes sorpresas de este espectáculo para los fanáticos del rock alternativo. En 2024 participó junto a su banda del line up del festival español Monkey Week, en Sevilla, al tiempo que realizó una serie de presentaciones en Suiza, Japón, Paraguay y España. Además, al cierre del año pasado, se presentó en Niceto Club con entradas totalmente agotadas.

Para esta fecha, se espera que toque en vivo "Nadie Nada" y "Este lugar", dos canciones del próximo disco que adelantó meses atrás en las plataformas musicales.



Con un Premio Gardel en su haber y dos nominaciones al Latin Grammy, la exlíder de Utopians demostró tener un poderoso impacto en la escena del rock alternativo nacional en los últimos años.

Además de artista consagrada en los escenarios, es creadora del Podcast y el libro "Mostras del Rock", que retrata historias de numerosas mujeres que con su talento y tenacidad lograron romper con los estereotípicos roles establecidos del patriarcado en la industria musical. Asimismo, Recanati es directora y fundadora del sello feminista Goza Records.



El esperado regreso de Garbage a la Argentina

Desde su debut en 1995, el grupo compuesto por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y el batería Butch Vig, vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo.

A 25 años de su debut, el grupo sigue más vigente que nunca en los corazones de sus seguidores por su música electrizante, sus grandes espectáculos, y su compromiso con causas sociales y políticas.



Manson se pronunció en varias oportunidades a favor del reconocimiento y respeto por las luchas feministas en Argentina. Tanto es así que, en 2019, realizó una especial visita para formar parte de un panel de conversaciones al respecto.