La exclusión del Presupuesto 2025 de la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias desató la protesta de distintos bloques que evalúan no dar quórum para una “agenda electoralista”. El reclamo, que complica los planes que la Casa Rosada trazó para el Congreso este verano, llegó desde bancadas aliadas como el PRO, dialoguistas como Encuentro Federal y los radicales disidentes de Democracia para Siempre. También de los más críticos como Unión por la Patria. El escenario vuelve a poner a prueba la capacidad negociadora (o de presión) del Gobierno para que no fracase uno de sus objetivos centrales: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que La Libertad Avanza quiere para enfrentar su primer test electoral y que necesita de la aprobación del parlamento.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tenía prevista esta semana una ronda de encuentros con los bloques más amigables para definir la estrategia parlamentaria del oficialismo pero terminó por postergarlas hasta la semana próxima, ya sobre la fecha que el decreto de Javier Milei dispuso para abrir el debate sobre sus proyectos. Se trata de una muestra de que el camino no está despejado.

El retaceo del debate y la clausura que el Gobierno impuso a la discusión del Presupuesto 2025 –durante las sesiones ordinarias—, sumado a su decisión de volver a prorrogar el de 2023 por segunda vez, ya había desatado las quejas de diversos bloques opositores. Los reclamos volvieron a aparecer tras el fallido anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre una primera agenda de extraordinarias que tampoco incluía el cálculo de ingresos y egresos del Estado Nacional para este año y recrudecieron con el decreto presidencial que convocó a extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero sin incluir “la ley de leyes”.

“Para nosotros es inconcebible este temario de Extraordinarias sin el Presupuesto. Cuando discutís el Presupuesto discutís cosas concretas, cercanas a la gente. El temario propuesto por Milei es ‘recontra casta’", dijo el jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, a Página/12.

“Esta semana voy a insistir e insistir con lo del Presupuesto. No sé si vamos a tener éxito en poder incluir el tema. Pero está funcionando como palenque principal para pararse frente a las extraordinarias. Sin dudas, es el lugar donde hay que estar parados”, remarcó Martínez. De todas maneras, la decisión final del principal bloque opositor se terminará de pulir y decidir la semana próxima entre todos sus miembros.

En Encuentro Federal, el interbloque liderado por Miguel Ángel Pichetto y que reúne diputados que responden a gobernadores de distinto signo político, se suman voces a favor de no dar quórum para la agenda de la Casa Rosada si no se incluye Presupuesto. Al tiempo que aumentan las críticas a la prórroga de la Casa Rosada porque privilegió el manejo discrecional de los recursos nacionales mientras se ahoga económicamente a las provincias.

Desde la Coalición Cívica dijeron a este diario que aun no tienen nada definido aunque la propuesta de no dar quórum si no se agrega el Presupuesto "es una posibilidad".

Los radicales díscolos de DpS fueron los primeros en plantear un boicot a las extraordinarias si la convocatoria excluía el Presupuesto. "Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias", plantearon a través de un comunicado cuando Adorni difundió por las redes sociales un temario que nunca se concretó.

Ahora, el temario oficial no cambió demasiado y tampoco incluye el Presupuesto. “No hemos hecho reunión de bloque aún, algunos tenemos esa postura que creemos va a primar”, respondió la diputada Danya Tavela (DpS) ante la consulta de Página/12 para conocer si sostenían esa postura frente a la convocatoria a extraordinarias. En DpS consideran que la falta de acuerdos para llamar incluso al debate en comisiones es una muestra que el Gobierno no tiene el camino allanado.

En el bloque oficial de la UCR, en cambio, predomina la postura de los “radicales con peluca” de “colaborar” con el Gobierno libertario.

Hasta el PRO, en medio de idas y vueltas de un acuerdo electoral con LLA, salió a cuestionar duramente a la Casa Rosada. "Lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025", plantearon en un comunicado que busca atender las necesidades de sus propios gobernadores y agrega: "Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta". Esta postura divide aguas dentro del partido amarillo y que también podría partir voluntades a la hora de abordar las extraordinarias.

La semana próxima será momento de definiciones. No solo de cada uno de los bloques opositores sino el intercambio entre ellos –donde algunos contactos ya existen— para intentar unificar una postura ante la agenda parlamentaria de Milei. El Gobierno también empezará a mover sus fichas en una partida que se le presenta complicada.