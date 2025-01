El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, explicó a qué se debe el malestar en el gremio por la ausencia de información de los estados contables en Aerolíneas Argentinas y falta de reapertura de las paritarias.

“La apertura de paritarias no quedó pendiente, sino que es la liquidación de parte de los acuerdos que firmamos en diciembre. Lo vamos a confirmar en el próximo salario. Si hay un incumplimiento, es una provocación y una llamada al conflicto”, dijo Biró en diálogo con la 750.

“Por otro lado, paritarias quedó cerrada, pero quedó pendiente noviembre, diciembre y estamos pidiendo reuniones; y un poco escaló el malestar en todos los compañeros porque la respuesta fue que nos recibirán en febrero y preguntamos por qué si tenemos que hablar de noviembre y dijeron que no había nadie porque estaban de vacaciones”, sostuvo.

“También estamos pidiendo transparencia en los números, sobre todo en cuestiones que pueden ser gravosas o dañosas para la compañía. A medida que vaya siendo necesario, iremos recurriendo a la justicia”, advirtió.



“No se que harán con la compañía, pero nosotros queremos trabajar. Esta administración no quiere paz, porque si firmó un acuerdo en diciembre y se niegan a cumplir una parte y encima estamos atrasados en la paritaria y no nos reciben, es una provocación tras otra”, remarcó.

“Apelamos a que reine la prudencia, nos convoquen, podamos recomponer los salarios. Estamos en alerta para que Aerolíneas no vuelva a vaciarse”, concluyó.