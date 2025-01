“Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por la vagina” eran las palabras que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le decía al presentador de televisión Billy Bush en un video difundido y viralizado en 2016.

La línea de diálogo componía una conversación más extensa que se nucleaba en lo sencillo que puede resultar “levantar minas” siendo un personaje famoso, la conversación había sucedido casi diez años atrás en 2005.

Ese año se estrenaba “El aprendiz” (The Apprentice ) un reality show producido por el mismo Trump, quien además conducía el ciclo que llegó a tener 15 temporadas y que consistía en reunir a un grupo de empresarios que competían por un premio de 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de las empresas del mismo Donald Trump.

La camaradería entre empresarios, riqueza y misoginia viene de antaño, es una fórmula que da bien y que cuando la ultraderecha internacional está en alza es todo win-win.

A solo un mes de la viralización del video, en noviembre de 2016, Donald Trump le ganaba las elecciones a Hillary Clinton por dos puntos y se convertía en presidente de Estados Unidos.

¿Por qué para la acumulación de poder y riqueza es indispensable contar con una dosis de misoginia? Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos estarán en la asunción del republicano el próximo 20 de enero para observar desde un lugar privilegiado la toma de poder a la que han aportado en dinero y en especias.

Hace algunas semanas, la caricaturista Ann Telnaes renunció a su trabajo en el periodico de Jeff Bezos, The Washington Post, después de que sus editores censuraran una caricatura que mostraba a un grupo de multimillonarios arrodillados ante el presidente electo de Estados Unidos.

El chiste no causó tanta gracia, por literal o develador, se dice que en una de las viñetas en borrador aparecía el mismo Bezos -también dueño de Amazón- entre los grandes propietarios de empresas tecnológicas arrodillados y entregando bolsas de dinero al futuro presidente.

El chiste que le costó el trabajo a Telnaes es una síntesis de lo que sucederá el próximo lunes cuando Trump tome el poder, un hombre que supo acumular misoginia y hacerse artífice de los discursos de odio, un millonario que surfeó la ola del Me Too, sin ir mas lejos, hace dos semanas la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ratificó la decisión de un jurado en un caso civil que culpó a Donald Trump de abuso sexual contra la escritora Elizabeth Jean Carroll.

Trump no solo pudo fidelizar electorado a través de un machismo explícito sino también rodeado de ricos influyentes que abogan a la línea de desarticular la narrativa feminista.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, personaje fetiche de Javier Milei y además designado como co-líder de un nuevo organismo asesor temporal de la administración Trump, denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) atacó en octubre del año pasado a Taylor Swift en la red social X - centro de acopio de los discursos de odio más virulentos y su localía predilecta. Lo hizo luego de que ella manifestara su apoyo a Kamala Harris tras el debate presidencial: “Te daré un hijo y cuidaré de tus gatos”.

Su mensaje hacia referencia al “Childless cat lady” (mujer con gatos y sin hijos), que se puso de moda entre quienes apoyan a Harris luego de que el vicepresidente electo, J.D. Vance, criticara a las mujeres que según su visión toman la decisión de no tener hijos y en cambio cuidan mascotas.

Musk pone la ficha que reaviva las cenizas del mandato de maternidad patriarcal y lo hace cruzándo en su morada a un personaje que se declara feminista.

¿Regalo de Meta para Trump?

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada cambios en la regulación del contenido permitido en las redes sociales que están bajo el ala de su empresa: Facebook, Instagram y Threads flexibilizarán las reglas de moderación referidas al lenguaje ofensivo. Esto es una victoria para muchos referentes de la ultraderecha -como Agustín Laje- que rechazan el monitoreo y la regulación con la excusa de velar por la libertad de expresión y luchar contra la desinformación en internet.

Además, la empresa de Zuckerberg reemplazará su programa de verificación de datos independiente en los Estados Unidos con un modelo de notas de comunidad similar al de X.

Angie Holan, directora de la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN) aseguró en un comunicado en X que “es lamentable que esta decisión se produzca tras la fuerte presión política de una nueva administración y sus partidarios. Los verificadores de datos no han sido parciales en su trabajo; esa línea de ataque proviene de quienes sienten que deberían poder exagerar y mentir sin ser refutados ni contradichos”.

La empresa de Silicon Baley también realizó una donación de un millón de dólares al comité de asunció presidencial de Trump y sumó a su junta directiva a Dana White, director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship (UFC) y un estrecho aliado del futuro presidente que ha designado ejecutivos de empresas tecnológicas en todas las áreas de su nuevo Gobierno, entre ellos el cofundador de PayPal Ken Howery, los inversores de riesgo Scott Kupor y Sriram Krishnan, y el empresario de la tecnología David Sacks, a quien Trump ha elegido como “zar” de la criptografía y la inteligencia artificial.

Trump y Bezos a los besos

Si bien la relación entre el dueño de Amazon y el futuro presidente no venía siendo buena, con la victoria electoral los planetas se alinearon y el pasado pisado.

El lunes, Prime Video trasmitirá la asunción presidencial. La empresa de stremming anunció también la adquisición de los derechos exclusivos para la exhibición del documental de la ya casi primera dama, Melanie Trump.

El video de “agarrarlas por la vagina” fue difundido por The Washington Post, razón suficiente para que la relación entre ambos estuviera tensada.

Pero Bezos y Trump ya conformaron un nuevo pacto de caballeros. Según la agencia Associated Press, el magnate afirmó en una entrevista en la Cumbre DealBook de The New York Times que “En realidad, soy muy optimista esta vez. Parece tener mucha energía en torno a la reducción de la regulación. Si puedo ayudar a lograrlo, lo ayudaré”,

La filósofa feminista Kate Manne define en su libro The logic of misogyny a la misoginia cómo “una propiedad de aquellos entornos sociales en los que las mujeres son propensas a enfrentar hostilidad debido a la aplicación y vigilancia de normas y expectativas patriarcales”.

Con las lógicas patriarcales expuestas, la misoginia es un componente fundamental para el avance de las ultraderechas: el individualismo, la lógica del mercado y el control tecnológico son parte de una fórmula que se completa con el odio a todas las existencias feminizadas y la comunidad lgtbiq+.

El 21 de enero de 2017 se convocó a una multitudinaria marcha en repudio a las actitudes machistas del recién electo mandatario, el próximo sábado la convocatoria se repite, esta vez la “Women´s March” ha convocado con la consigna “La marcha del Pueblo” para el próximo 18 de enero en Washington D.C , Nueva York y en varias ciudades del país.