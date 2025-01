Con la presencia estelar de Juanjo Abregú, esta noche se anuncia una "gran peña rumbo a Cosquín, para recibir el 2025 con todo", en el club Central Córdoba (San Martín 3250), a las 21. Entre los invitados estarán Javi Chocobar, Ñaupa Cunan, Valentina Da Silva y el grupo Amalaya.

Abregú se convirtió en poco tiempo en una de las figuras más populares de los festivales folklóricos. Violinista, nacido en Tucumán, sus padres emigraron a Buenos Aires cuando él tenía dos años, y desde que llegaron a la ciudad, trabajaron en el hospital Rivadavia, por lo cual Juanjo se crió allí. Hoy es enfermero de ese hospital, y aprovecha para tomarse vacaciones en la época de festivales folclóricos.

"Después de terminar mis estudios, mis viejos me inculcaron el hábito del folclore, después conocí la guitarra, el violín y en todo este camino me fui cruzando con muchos colegas que me dieron una mano enorme", cuenta Abregú, quien se sorprende y agradece el cariño de muchos jóvenes que siguen su carrera.

Por eso, divide su tiempo entre el cuidado de la salud y la vocación musical. Los días de semana, su cabeza se ocupa en el cuidado de los enfermos, y en su tiempo libre, realiza recitales en distintos lugares.

Las entradas para la gran peña de hoy, que tendrá espacio para bailar y buffet a precios populares, se pueden adquirir en la web elaserradero.com.ar, al teléfono 341 5486644 y en la puerta del lugar, a $12.000.