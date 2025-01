La Libertad Avanza se hizo de sus dos primeros intendentes en la provincia de Buenos Aires sin la necesidad de pasar por las urnas. Ningún candidato libertario obtuvo la victoria en las elecciones de 2023 a lo largo de los 135 municipios bonaerenses, pero desde el partido de Javier Milei salieron a captar voluntades y así adquirieron los pases de Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Ramiro Egüen de 25 de Mayo.

Uno proveniente del PRO y el otro del GEN, ambos se convirtieron en la punta de lanza del Presidente de la Nación para tener representantes de su espacio en gestiones municipales. Según pudo averiguar este medio, el número puede seguir creciendo.

De esta manera, Milei dejó de lado su premisa de que “nada nuevo se puede hacer con los mismos de siempre” y apostó a incorporar dirigentes de otros espacios políticos con amplio y variopinto recorrido dentro la actual oposición a Axel Kicillof. No es un mecanismo novedoso y basta con ver a Guillermo Francos y Patricia Bullrich en el gabinete nacional para tener ejemplos. Pero lo que faltaba en LLA era tener el control del Poder Ejecutivo en, al menos, algún rincón de la provincia de Buenos Aires. Y lo logró.

No lo hizo de manera azarosa. Las decisiones de Valenzuela y Egüen son el correlato de un proceso que fortalece el armado territorial libertario de cara a las elecciones legislativas de este año. Son un mojón prometedor del liderazgo de la hermana del Presidente, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y, puntualmente en la Provincia, por Sebastián Pareja, titular de LLA bonaerense, que recientemente encabezaron un acto en Mar del Plata.

Con este panorama vigente, el jueves llegó la firma de los pases. En un tuit titulado “Las razones de mi decisión de sumarme a LLA en PBA”, Valenzuela habló de su amistad con Milei desde la época de estudiantes universitarios y justificó su decisión de abandonar las filas de Mauricio Macri en que “los argentinos han elegido un rumbo que trasciende partidos y personas”.

Más allá de que en el mismo texto subrayó que “es el momento de actuar sin especulaciones”, desde el PRO en la Provincia afirmaron a Buenos Aires/12 que la decisión del intendente de Tres de Febrero no sorprendió entre el macrismo dado que “Valenzuela ya no era PRO”.

“Lo de Valenzuela es un mensaje a los intendentes PRO de ‘che, es ahora, salten ahora, ya fue el PRO’, algo que Diego viene diciendo hace meses y apretando a los PRO para que salten”, apuntó la misma fuente amarilla consultada. Además, meses atrás, el intendente de Tres de Febrero impulsó la fractura de los bloques, tanto de diputados como de senadores provinciales, en tándem con Bullrich.

Pero Valenzuela no fue el único movimiento del mercado de pases de verano. Hubo otro cruce de veredas que tuvo múltiples adelantos de este diario a lo largo de 2024 a la luz de comportamientos violentos y autoritarios.

“Mientras hablo con vos me está llegando un mensaje donde me dicen que Ramiro avisó que se pasa a La Libertad Avanza”, aseguró una fuente del GEN consultada por este diario. “Me duele porque muchos pusimos la cara por él”, lanzó el mismo dirigente, en relación al acompañamiento que el brindó el partido fundado por Margarita Stolbizer a Egüen.

Resulta que Egüen, ex militante del radicalismo, venció a Unión por la Patria con la boleta de Juntos por el Cambio por poco más de 50 votos y un proceso judicial donde no accedió a abrir urnas en conflicto y se nutrió de numerosos apoyos provenientes de todos los sectores de la ex coalición que lo llevó a la intendencia para encarar su campaña. Aparentemente, echó por tierra aquellos acuerdos y hoy es de los primeros jefes comunales de Milei.

“En general para el partido no fue una buena noticia, pero también entendimos que era previsible porque ya había tenido acercamientos a LLA”, sostuvieron desde el GEN. Efectivamente, Egüen mantuvo reuniones con Roberto Costa, ex senador kirchnerista, radical, del Frente Renovador y del PRO que, a fines de 2024, se sumó a LLA de la mano de Pareja.

Según pudo reconstruir este medio, Costa sirvió de puente para que Pareja diera el el visto bueno al arribo de Egüen a las filas mileístas. Y fue Alejandro Speroni, funcionario del Ministerio de Economía de la Nación y coordinador de LLA en la séptima sección, el encargado de dar la noticia públicamente previo a que, incluso, los propios miembros del GEN tuvieran la confirmación de parte del mandamás de 25 de Mayo.

También, desde el peronismo de la séptima sección, expresaron que Ezequiel Galli, ex intendente Olavarría y dirigente, hasta ahora, del PRO, es uno de los motorizadores del cambio de bando de Egüen. Quien perdió la intendencia en manos del peronismo y dejó sus funciones abarrotado de denuncias penales por corrupción, desde abril de 2024 integra el Gobierno nacional y pisa fuerte en la región con un color cada vez menos amarillo.

¿Quién fue el primero?

En la tarde del miércoles se conoció el tuit de Speroni, subsecretario Legal de la cartera que lidera Luis “Toto” Caputo dándole la bienvenida a Egüen. Pero, a las pocas horas, el tuit desapareció. Recién volvió a publicar un retuit con la imagen de Pareja y Valenzuela con el pase oficial del intendente de Tres de Febrero. Así, para algunos de los dirigentes consultados por este medio, hubo un cortocircuito sobre cómo se debían conocer las noticias, ya que, hasta el momento, no hay comunicación oficial de parte de LLA sobre el arribo de Egüen.

Ambos, desde que ganó Milei, mostraron empatía con su modalidad de gestión, tanto en las medidas como en lo simbólico. Aunque, en el caso de Valenzuela, su vínculo personal lo posicionó rápidamente como un posible jugador mileísta.

“El bloque entero sabía que esto podía pasar”, argumentaron desde el PRO bonaerense. “Hace meses que sacó a sus legisladores del PRO en una jugada en línea con Patricia”, dijeron a este medio.

Es así. Entrada la segunda mitad del año, Valenzuela conformó en Diputados una bancada junto a Bullrich, otra dirigente que optó por militar múltiples camisetas a lo largo de su historia y es la ministra de Seguridad de Milei a pesar de que el Presidente la acusó de poner bombas en jardines de infantes en su pasado montonero. Desde hace algunas semanas, ese grupo de legisladores ya está dentro de LLA bajo las órdenes del tuitero Agustín Romo.

En el Senado, Daniela Reich, ex titular del PRO bonaerense y esposa de Valenzuela, armó su propio monobloque quebrando las relaciones con Cristian Ritondo y el propio Macri. A los pocos meses, se integró a la bancada de LLA que componen Carlos Curestis, Joaquín De la Torre y la polisémica Florencia Arietto.

Por fuera del reciente movimiento de Valenzuela, desde el bloque del PRO que preside Matías Razini en la cámara baja aseguraron a este medio que ningún legislador manifestó intención alguna de mudarse al mileísmo. Tampoco creen que haya más fugas de intendentes, aunque una de las fuentes consultadas advirtió que Ramón Lanús, jefe de comunal de San Isidro, es de los más “híbridos” y podría protagonizar un nuevo salto desde el PRO.

En el GEN, los ánimos están más caldeados. “Evidentemente no le alcanzamos y, si bien es entendible, no lo compartimos”, remarcaron sobre Egüen. “Preocupa desde el lugar del pragmatismo y hasta qué punto el pragmatismo es más fuerte que lo ideológico”, apuntaron. “Hoy prevalece el proyecto personal y, sobre todo, el anti algo”, subrayaron respecto a la decisión del intendente de 25 de Mayo.

Año electoral

En el marco de las discusiones que apremian en el PRO respecto a si se conforma una alianza con LLA para competir en las próximas elecciones de medio término, Valenzuela optó por un camino más corto. Se fue del macrismo, plantó bandera junto a Bullrich en la Legislatura, y, para muchos, es un potable candidato a gobernador para vencer al peronismo en 2027.

En los últimos días, Macri le propuso a Milei conformar una mesa de trabajo y le dio una lista de dirigentes, entre los que se destacaban Ritondo y la, también bonaerense, Silvia Lospenatto. Evidentemente, el intendente de Tres de Febrero, reelecto en dos ocasiones, asumió que había que acelerar los tiempos y dejar al PRO de lado, más allá de que fue el partido que lo llevó al gobierno en 2015 y al cual representó en múltiples negociaciones ante el Ejecutivo bonaerense.

Aquí entra en juego la expectativa de muchos actores de la Provincia que siguen atentos las definiciones relacionadas a la contienda electoral de este año. Aún no hay claridad respecto a la continuidad de las PASO nacionales ni provinciales, así como tampoco se sabe de manera certera si habrá desdoblamiento o no en la Provincia, algo que muchos intendentes peronistas presionan para que suceda ante el temor de un crecimiento exponencial de representantes de LLA en los concejos deliberantes producto de una campaña nacionalizada.

Este tironeo lleva a tomar decisiones. Valenzuela y Egüen optaron por saltar el charco. “Egüen es el prototipo de dirigentes que necesita La Libertad Avanza para arraigar su proyecto en la Provincia y en la Argentina”, expuso Hernán Ralinqueo en un mensaje público. “Es exactamente lo que quiere Milei, porque quiere está clase de dirigentes fulleros, taimados y otarios”, apuntó.

En el mismo texto, enumeró actitudes que este diario también relató, como la incautación de maquinaria a un comerciante crítico del intendente de 25 de Mayo al que, incluso, quiso agredir a golpes. Además, Egüen se encargó de acumular denuncias por persecución laboral, como el caso del frigorífico local Frigomayo y la búsqueda de despedir a todo aquel trabajador mínimamente cercano a la gestión de Ralinqueo.

Para el dirigente peronista, no hay dudas de que Egüen quiere ampliar su patrimonio político llevando nombres a las listas de LLA en un claro ejemplo profético de la casta que, se supone, Milei dice combatir.