Cientos de israelíes se manifestaron este jueves frente a la Knesset (el Parlamento israelí) en rechazo al acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuya firma fue pospuesta para el viernes tras complicaciones en las negociaciones. La protesta, encabezada por ultras israelíes y mujeres ortodoxas, se suma a la creciente polarización frente a un pacto que el miércoles fue anunciado como final, pero empieza a mostrar sus grietas.

"El acuerdo que se presentó el miércoles es completamente inaceptable, ya que básicamente significa el fin de la guerra. Es un fracaso y una sumisión ante Hamas", expresó uno de los manifestantes, Yosef Rabin. El pacto también generó tensiones al interior del gobierno israelí, con muchas de las figuras de la derecha de la coalición que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu, amenazando con la renuncia y su partido, el Likud, perdiendo popularidad rápidamente tras el anuncio.

"La guerra debe continuar"

A pesar de haber provocado más de 46.700 muertes en los 15 meses desde su comienzo, algunos israelíes ven la ofensiva en Gaza como una forma legítima de defender su país. Elian, un joven israelí de 22 años, se presentó a la manifestación para pedir que continúe la guerra. Para el joven, un acuerdo de alto al fuego "pone en peligro" la seguridad del país y de los israelíes cautivos. "La guerra debe continuar hasta que Hamas se rinda y entregue a los rehenes", agregó Elian.

En la manifestación también convivieron posiciones que no condenaron la existencia de un pacto sino la forma en la que se prevé implementarlo. "Claro que quiero un acuerdo, pero uno que no sea una vergüenza para nuestra nación", aportó otro joven israelí que prefirió mantenerse en el anonimato.

"A nosotros no nos representa Netanyahu ni ninguna de estas instituciones que nos rodean. No entendemos por qué no se ha negociado un acuerdo de una sola fase, en el que todos los rehenes salgan a la vez", expresó una mujer israelí, que dijo llevar más de un año protestando en este lugar por una tregua en Gaza.

También surgieron discusiones entre los manifestantes radicales y aquellos israelíes que apoyan un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. "Esta minoría no nos representa. La mayoría de la sociedad israelí apoya un acuerdo para que los rehenes puedan regresar a casa. Es muy triste ver estas protestas", dijo un israelì indignado a la agencia EFE en las calles cercanas al Parlamento.

Una nueva encuesta realizada por el Instituto de estudios de Seguridad Nacional de Israel, realizada a principios de mes en colaboración con la Coalición para la Seguridad Nacional, mostró que una gran mayoría de la población israelí apoya un acuerdo para la liberación de los rehenes. Un 68 por ciento de los encuestados israelí cree que la victoria en Gaza solo vendrá con la devolución de todos los rehenes, y más del 70 por ciento de los israelíes apoyan un acuerdo de rehenes y un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, incluido un camino hacia la separación de los palestinos.

"El acuerdo para liberar a los secuestrados es mucho más que un acuerdo para liberar a nuestros hermanos y hermanas. Es un acuerdo que allana el camino", dijo a la cadena israelí Hayom una de las fundadoras de la Coalición, Leanne Polk David, antes de agregar que es un "camino para la posibilidad de realizar movimientos regionales amplios y estratégicos y construir un nuevo orden regional en el Medio Oriente.

Los ultras del gobierno también se rebelan

La manifestación de este jueves tuvo lugar en las cercanías de la entrada del Parlamento, a pocos metros de la oficina del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien amenazó con abandonar el gobierno de coalición si el primer ministro no retoma los ataques aéreos contra Gaza una vez completada la primera fase del acuerdo de tregua.

A lo largo de este año, Smotrich y otros miembros de la extrema derecha, incluidos los ministros ultraortodoxos, ya habían advertido con dejar el Ejecutivo si Netanyahu cedía en la presión militar. "La facción apoya las demandas del presidente del partido, Bezalel Smotrich, a Netanyahu, exigiendo que se retome la ofensiva para destruir a Hamas tras la primera fase del acuerdo, como condición para que el partido continúe en la coalición gubernamental", informó la formación Sionismo Religioso en un comunicado.

Por su parte el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, también amenazó este jueves con retirar a su partido, el Otzma Yehudit, de la coalición si el alto el fuego negociado con Hamas se aprueba. Para el funcionario, el pacto no garantiza la liberación de todos los rehenes y "sella el destino del resto".

Según Ben Gvir, el intercambio de rehenes por prisioneros permitiría la liberación de "cientos de terroristas", y la retirada de las tropas israelíes del corredor Filadelfia, a su juicio, significa "revertir" los logros obtenidos por Israel. En cambio exigió terminar con el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

Incluso al interior del partido de Netanyahu, figuras importantes se mostraron sumamente críticos del acuerdo. El ministro de Asuntos de la Diáspora y Combate contra el antisemitismo, Amichial Chikli, advirtió el miércoles que podría dimitir si el Ejército israelí se retira del corredor de Filadelfia, como establece el acuerdo.

"Decidiré mi voto sobre el acuerdo solo después de conocer todos los detalles. Si se retiran del corredor Filadelfia o no logramos reanudar la lucha antes de cumplir nuestros objetivos, renunciaré a mi cargo", señaló Chikli en un mensaje difundido en redes sociales, en el que calificó el acuerdo de "difícil de digerir" y consideró que implica un alto costo para el país.