TEATRO



Medida por medida

Con una puesta que lleva el subtítulo de La culpa es tuya, Gabriel Chamé Buendía reafirma su amor por William Shakespeare, llevando un nuevo texto suyo a escena con su característico humor y su talento para el teatro físico. La obra aborda la tensión entre justicia y vicio, ley y corrupción, rigor y compasión y pone foco en el abuso de poder político y sexual. A partir de un claro diálogo con los evangelios (“Con la medida que medís te medirán”), el texto reflexiona sobre las contradicciones humanas y la cultura de la culpa. Chamé Buendía actualiza las escenas que alguna vez imaginó el inglés para constatar que las cosas han cambiado desde la época isabelina, pero tampoco tanto. Con Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile, Agustín Soler y Marilyn Petito

Martes a las 20 y viernes a las 22.30, en Politeama, Paraná 353. Entrada: $22000

No hay banda

Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente, trunca. Un relato sobre otro relato. Pero ¿cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? Una pieza con dramaturgia y dirección de Martín Flores Cárdenas, que propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. No hay banda se dio a conocer de manera informal en noviembre de 2021 y se estrenó oficialmente en enero de 2022. Desde esa fecha se ha presentado en distintos teatros y festivales de Argentina, España, Francia, Portugal y Chile. Ahora vuelve para cumplir 200 funciones, algo inexplicable pero sobre todo impensado al comienzo del proceso.

Viernes a las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $8000.

MÚSICA



Trouble

Tercer y último simple del nuevo disco de la cantante norteamericana Sharon Von Etten. Sucesor de We’ve Been Going About This All Wrong (2022), este séptimo trabajo de su carrera se presenta en realidad como un producto grupal: compuesto, interpretado, firmado y ¡titulado! junto con su banda, The Attachment Theory, que integran Jorge Balbi, Devra Hoff y Teeny Lieberson. Con su lanzamiento anunciado para el 7 de febrero, Sharon Van Etten & The Attachment Theory será entonces el debut de un conjunto que ha sido anticipado por los simples "Afterlife", "Southern Life (What It Must Be Like)" y ahora "Trouble", que se estrenó junto con un video rodado y dirigido por Susu Laroche durante las sesiones de grabación del álbum, en el antiguo estudio londinense de Eurythmics, The Church. El primer show en vivo del nuevo grupo será en The Stone Pony de Asbury Park, Nueva Jersey, el martes 4 de febrero.

Words of the Wind

Tercer disco de Luciana Morelli, cantante y compositora argentina radicada en Suiza, que presenta música para distintos ensambles, desde el quinteto de jazz tradicional hasta la combinación poco habitual –en el ámbito del jazz– de voz y cuarteto de cuerda o viola y ensamble vocal. Las palabras de las poetas Emily Brontë, Alejandra Pizarnik, Anne Carson y Robin Myers alzan vuelo y encuentran su expresión musical en su voz y sus composiciones. Con influencias de la música argentina, la música clásica y el jazz contemporáneo, Luciana mezcla palabras con una rica armonía en una paleta distinta de colores musicales para pintar un cuadro amplio y dinámico de la experiencia humana. Words of the Wind se presentará en vivo el mes próximo, en Buenos Aires y Montevideo, especialmente arreglado para el formato de quinteto, en colaboración con músicos locales.

ONLINE



Hysteria!

El año es 1989, el lugar una pequeña ciudad del interior profundo estadounidense y los protagonistas una bandita de rock pesado que no está pasando por el mejor momento de su carrera. Es entonces cuando en el lugar estalla una fiebre por lo oculto y los músicos, chicos adolescentes que están a punto de terminar la secundaria, deciden cambiar el nombre del trío y venderse como una banda de metal satánico. Pero el tiro les sale por la culata y empiezan a ser sospechados de ser los responsables de una serie de crímenes y extraños acontecimientos. Uno de los atractivos principales de la serie humorística disponible en Max es la presencia de Bruce Campbell, el eterno protagonista de la saga Evil Dead, aunque aquí su papel es muy diferente al del querido y sufrido Ash Williams: encarna al jefe de la policía del pueblo. Por supuesto que el tono es irónico, aunque los peligros sean bien reales, y los ocho capítulos homenajean constantemente a algunos de los grandes clásicos del terror ochentoso.

Los reyes de Tupelo

El eje de esta miniserie documental es un hombre llamado Kevin Curtis. Su increíble curriculum vitae incluye el ser un ex imitador de Elvis Prestley, trabajar como conserje de un hotel, tener un fetiche particular por los pies y haber sido el principal sospechoso de una conspiración para asesinar al entonces presidente Barack Obama. Los responsables son los hermanos Chapman y Maclain Way, los directores de ese exitazo de Netflix (donde también puede verse este documental seriado) llamado Wild Wild Country, quienes bucean en las profundidades culturales de Misisipi, en particular la ciudad que vio nacer a Elvis, para comprender la insania que recubre cada detalle del estrafalario caso de Curtis.

CINE



Monólogo colectivo

Luego de su paso por el FestiFreak, se estrena exclusivamente en el cine Gaumont el nuevo largometraje de la británico-argentina Jessica Sarah Rinland (Aquello que, desde lejos, se parece a otra cosa). Aquí la documentalista no registra solamente los procedimientos de restauración museística, aunque algo de eso hay, sino que concentra su atención en la comunidad de zoológicos y centros de rescate de nuestro país, con énfasis en el vínculo entre humanos y animales. En palabras de Rinland, casi un siglo y medio después de la fundación del Zoológico de Buenos Aires “los empleados, específicamente los cuidadores, siguen en las sombras, sobrecargados de trabajo y subvalorados. Mi película intenta arrojar luz sobre esta labor a la que estos empleados dedican toda su vida y alma. Filmar en 16mm permitió registrar esta intensa sensibilidad y atención en contraste con las tecnologías de vigilancia utilizadas en los zoológicos, que crean una perspectiva distanciada, regimentada e institucionalizada”.

Médium

Con ese título genérico se estrena en salas de cine Oddity, el segundo largo del irlandés Damian Mc Carthy, un relato fantástico con tonalidades cercanas al horror que tiene como protagonistas a un puñado de seres humanos y una figura de madera con varios secretos en su interior. Pasaron años desde el asesinato de una joven y su hermana gemela, una mujer ciega con habilidades para conectarse con el Más Allá, intenta descifrar qué fue lo que ocurrió realmente aquella fatídica noche. El director de Caveat vuelve a entregar un relato alejado de las modas del cine de terror al uso, insistiendo en el diseño de una estructura anclada en la realidad que poco a poco se va tiñendo de paranoia y locura.

TV



Master Crimes

Louise Arbus es el personaje central de esta serie policial francesa, una profesora de psico-criminología cuyo talento, “reconocido en toda Francia, es tan brillante como exasperante”, según afirma la sinopsis oficial. Hace rato que Arbus dejó la investigación detectivesca para dedicarse de lleno al ámbito académico y a enseñarles a los estudiantes sus métodos de trabajo. Uno de sus libros incluye la reflexión “Espero al asesino perfecto” y esa es precisamente la frase que aparece en el cuerpo de una víctima de asesinato en medio de una puesta en escena casi teatral. ¿Acaso el homicida está directamente hablándole a ella? Así dadas las cosas, Arbus deberá volver al ruedo y colaborar con la policía para resolver el crimen. Y lo mismo ocurrirá en los cinco episodios restantes de la primera temporada (hay una segunda ya terminada), a un caso por entrega, a la vieja usanza televisiva. La actriz Muriel Robin es la encargada de darle vida a la particular heroína.

Viernes a las 22.55, por AXN.

Una travesía musical

Grabado el año pasado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el recital de la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, titulado simplemente “Breath”, tendrá su estreno televisivo esta noche en horario central. Se trata de “un espectáculo único que explora la respiración como hilo conductor entre la música, el arte y la vida, con un repertorio que abarca desde arias barrocas hasta canciones contemporáneas”. La orquesta estuvo integrada por músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón y fue dirigida por Marcelo Ayub, y el concierto incluye composiciones como “When I Am Laid in Earth” de Purcell y termina nada más y nada menos que con “El día que me quieras” de Carlos Gardel.

Hoy a las 20, por Film & Arts.