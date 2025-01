Un tribunal boliviano declaró este viernes en rebeldía al expresidente de Bolivia, Evo Morales, al no presentarse por segunda vez a la audiencia que debía resolver la acusación por trata de personas en su contra. El juez Nelson Rocabado estableció que se debe aplicar al exmandatario un "arraigo nacional", darle una notificación por edicto de la resolución, la emisión de una orden de detención, la anotación preventiva de bienes y la congelación de sus cuentas. El abogado del expresidente, Jorge Pérez, declaró que el proceso es "ilegal" ya que Morales "nunca fue notificado".

La determinación de la justicia de Tarija se dio después de que el juez Rocabado considerara que el argumento que expuso la defensa de Morales de que no pudo asistir debido a que sufre una bronconeumonía y una frecuencia cardíaca baja "no son elementos legítimos" para no haberse presentado a la audiencia. Previo a la resolución, el juez denegó una recusación que planteó la defensa de Morales bajo el argumento de que la autoridad judicial habría actuado con falta de imparcialidad en el proceso.

El abogado Jorge Pérez expresó que "el expresidente es una persona inocente, perseguida políticamente", mientras que otro de sus letrados, Nelson Cox, enfatizó que en este caso "no hay víctima", ya que la supuesta afectada no denunció a Morales por el delito de trata. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló que se ingresa a una "nueva etapa" del proceso, por lo que la orden de aprehensión fiscal que se dictó en contra de Morales el 16 de octubre del año pasado "queda sin efecto" y ahora rige la orden del juez. "El juicio se va a suspender hasta que él (Morales) aparezca, esa es la situación", indicó Gutiérrez.

Los seguidores del expresidente boliviano reforzarán su seguridad para evitar que se ejecute la nueva orden de aprehensión. "Vamos a reforzar esa vigilia que existe a favor del compañero Evo Morales en la localidad de Lauca Ñ", declaró en conferencia de prensa el dirigente campesino Nelson Virreira. El campesino consideró que el proceso contra Morales, a quien supuestamente se acusa de sostener una relación con una menor que le habría dado un hijo, es "político" y tiene el objetivo de "inhabilitarlo para las elecciones de este año".

Este viernes se conoció un memorial que presentó hace poco la supuesta víctima, en el que indicó que "jamás ha sido víctima de trata" de parte de sus padres "ni por ninguna persona", y que "nadie la obligó a embarazarse". Además aseguró sentirse víctima de la "persecución" que le hacen el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fiscal Gutiérrez.