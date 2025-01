El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP), Carlos Saravia, reveló que entre diciembre y los primeros días de enero hubo al menos 51 incidencias relacionadas con los cortes del servicio eléctrico en el departamento Anta.

Ante las quejas de la población, el gerente de Usuarios, Pedro de los Ríos, estuvo el miércoles en Apolinario Saravia y General Pizarro, y el jueves visitó Joaquín V. González, El Quebrachal y Las Lajitas, en todos los casos, para registrar los reclamos.

Saravia dijo a Salta/12 que concejales e intendentes de la zona "habían manifestado su preocupación porque se agravaba la cantidad de incidencias". "Entonces, lo que hicimos, por supuesto, fue ir a territorio, hemos tenido reuniones con los vecinos y hemos receptado reclamos", sostuvo.

En redes sociales y a través de los medios de comunicación locales estallaron en los últimos dos meses las quejas de vecinas y vecinos afectados por los cortes de energía eléctrica repetitivos y sin previo aviso.

"Efectivamente, hubo un problema generado por TRANSNOA sobre fin de año, que fue una falla en una estación transformadora de potencia, de dos que tienen. Esto implicó que se tuviera que llevar una estación móvil. En el periodo en que se demoró en llevar la estación móvil, por supuesto, ha habido muchas incidencias", detalló Saravia. Añadió que entre "los diez primeros días de enero y los de diciembre" computaron "51 incidencias, ciertamente muy concentradas en Tolloche, que está al límite, en el municipio de El Quebrachal, y también en Las Lajitas".

De todos los cortes registrados, "seis eran de TRANSNOA plenamente atribuibles", afirmó el funcionario. También indicó que "otros cortes rotativos se dieron porque no estaba la estación transformadora de potencia que tenía que llevar TRANSNOA".

El organismo que debe controlar el funcionamiento de TRANSNOA es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). "El problema es que el ENRE no tiene personas suficientes, no paga viáticos suficientes, entonces no viene nunca a controlar a la empresa", manifestó Saravia. Dijo que por eso pidieron a los reguladores nacionales que "trabajen esto, porque no puede ser que no tenga control TRANSNOA y ahora sí vemos que nos afecta más que antes. Siempre afectó, sobre todo en Orán", aseveró. En ese departamento del norte provincial, afirmó que es esta transportista es la causante de "la mitad de los cortes que padece un usuario".

TRASNOA no tiene logística

Saravia agregó que presentó una denuncia la semana pasada ante el ENRE, solicitando que se le impongan sanciones a TRANSNOA. "Ya no por la duración y la frecuencia de los cortes, sino porque está poniendo en evidencia que no tiene la logística suficiente para atender operaciones y mantenimiento. Es decir, le faltan grúas, le faltan cuadrillas de operarios y esto genera más demora cuando se produce algún inconveniente en las líneas", puntualizó.

Por otra parte, contó que pidió a TRANSNOA que informe la cantidad de empleados que tiene y los recursos con los que cuenta, pero no obtuvo respuestas. "No lo quiere hacer". "Esto habla de reticencia que va en contra de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública", advirtió.

La responsabilidad de EDESA

Asimismo, Saravia sostuvo que deben discernir qué responsabilidad tiene EDESA en los cortes que hubo. "Obviamente, todo lo que ingrese de multa por los cortes que sean imputables a EDESA, van a ser devueltos al usuario", aseguró. "El último semestre, en todas las provincias los cortes determinaron multas por 1.730 millones", dijo antes de calcular que en el primer semestre de este año ese monto "va a ser superior". "Esto se va a traducir en créditos a cada uno de los usuarios", estimó.

El funcionario también explicó que las multas se procesan con un procedimiento de aplicación de sanciones en el que se debe respetar el derecho de defensa. "En algunos casos, EDESA está descargando algunas responsabilidades en TRANSNOA", recalcó. Por ello, deberán discernir qué responsabilidades competen a cada una de las empresas.

El 15 de enero la representante de Defensa al Consumidor de los cinco municipios del departamento Anta, Vanina Castaño, publicó que en Apolinario Saravia atendieron a casi cien personas que planteaban "problemas con el servicio, pedido de modificación de la categorización de usuarios que en caso de ser errónea afecta en la facturación, carga de subsidios provinciales y postulación de la tarifa social y electrodependientes, entre otros casos más".

El jueves, la funcionaria municipal participó del operativo junto al ENRESP en El Quebrachal, J. V. González y Las Lajitas.

En González la atención al público se hizo al mediodía, un horario de calor extremo que impidió que los vecinos y vecinas concurieran a presentar sus quejas, en una ciudad donde tampoco hay transporte público.

Castaño informó a través de Facebook que la Delegación de Defensa del Consumidor de J. V. González realizó "una inspección en la oficina comercial de EDESA" y "se constataron infracciones". Añadió que presentó un pedido de informe para que "se brinde información respecto (a) las interrupciones de servicios, la aplicación del beneficio de zona cálida que se debe contemplar para los usuarios de Anta y la resolución de los reclamos realizados ante la empresa por los usuarios (...) ya que deben tener respuestas, bajo apercibimiento de las sanciones que correspondan por la Ley 24.240 de protección a los consumidores".

A propósito, Saravia dijo que se reunieron con Castaño, "porque el Ente Regulador, desde octubre del año pasado, por imperio de la ley 8457, tiene la competencia de autoridad de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor para los servicios públicos domiciliarios", energía eléctrica, agua y cloacas. "Si la Secretaría de Defensa del Consumidor quiere trabajar en los municipios, con todo gusto, van a tener el aval nuestro para que certifiquen cualquier anomalía, cualquier situación que hay que corregir", manifestó.

Asimismo, Saravia explicó que tendrá el informe de las visitas realizadas en Anta recién la semana próxima. "Tomaremos medidas y podremos informar con más detenimiento. Pero ha habido quejas de baja de tensión o de variaciones de tensión, hay quejas vinculadas con los cortes, hay quejas vinculadas también con facturación", mencionó.

Las tarifas

Los cortes se dan en un contexto en el que el costo del servicio eléctrico se tornó muy elevado. En muchos casos, en hogares con consumos básicos para una familia de dos o tres integrantes, pasaron de pagar boletas mensuales de 3.000 o 4.000 pesos en 2023 a montos de 40.000, 70.000, 170.000 pesos o más en el transcurso del último año.

Saravia también aclaró que "la gente paga una factura que dice EDESA y adentro contiene lo que se lleva TRANSNOA que con TRANSENER se llevan el 6% del total de la factura, o sea de cada mil pesos ellos se llevan 60. Pero en definitiva se llevan muchos millones y tienen concesionadas seis provincias del NOA y el mismo grupo económico tiene las provincias del Noreste argentino". También recalcó que a los tendidos eléctricos "los hace el Estado Nacional" y se los entrega a TRANSNOA para que los mantenga. Pero ese mantenimiento, no se puede hacer mediante "controles remotos".

Saravia puntualizó que EDESA se lleva "entre un 40 y un 43% aproximadamente" del monto de las facturas, mientras que "el resto, el 58 o 55%", corresponde a "impuesto nacional, transporte y generación. Todo eso es Nación. Y eso es lo que creció mucho con la quita de subsidios en el año 2024".

Anta, al igual que los departamentos Rivadavia, General Güemes, Orán, San Martín, más los municipios El Potrero, La Candelaria, y el Galpón, tiene el beneficio de una tarifa especial por zona cálida. Saravia indicó que "102 mil familias desde noviembre hasta marzo pagan 30% menos de una factura con un tope de consumo de 500 kilovatios". En cuanto a este tema, aseguró que no han recibido quejas por la falta de aplicación de los descuentos, también detalló que "representan casi siete mil millones que pone la provincia de Salta".

Obras

"Hoy estamos ordenando el inicio inmediato de las obras que están comprometidas del Plan de Inversiones Ordinarias 2025. Son 637 millones que se tienen que inmediatamente invertir para renovar tendidos en alta instalación de algunos transformadores nuevos y cambios de columnas de madera a hormigón", indicó por otro lado el presidente del ENRESP.

Carlos Saravia añadió que de acuerdo al plan extraordinario de obras que se acordó el año pasado, "en el segundo semestre" de 2025 deben comenzar las obras de una estación transformadora en Las Lajitas y otras tres repartidas en Salvador Maza, Embarcación y El Galpón", cada una con un costo aproximado de "siete millones de dólares" y que mejorarían el servicio eléctrico.