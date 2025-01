El piloto Franco Colapinto se sumó, a través de sus redes sociales, a colaborar con Nicanor, un niño cuya familia estaba juntando fondos para viajar desde Santa Cruz al Hospital Garrahan para poder realizarse un tratamiento contra la leucemia.

El pilarense llegó a colaborar con la causa luego de enterarse de la denuncia de Eliana, madre del menor, al ex piloto Martín Ponte, quien se había ofrecido a ayudar, pero compartió el flayer del pequeño con los datos bancarios modificados, referentes a una cuenta personal. De acuerdo a la denuncia, no solo se quedó con el dinero de sus seguidores, sino también le pidió colaboración a otros colegas, quienes posteriormente se contactaron con la madre del menor porque los datos compartidos por Ponte no coincidían con el destinatario.

A través de una noticia compartida por Comodoro 24, Colapinto conoció el caso del niño y lo sucedido con el piloto concordiense -quién no habló al respecto-, por lo que en su cuenta de "X" le pidió a sus seguidores colaborar con la causa. Pocos minutos después, Eliana publicó una fotografía agradeciendo a todas las personas que ayudaron con la colecta -que recaudó más de dos millones de pesos, lo requerido para realizarse el tratamiento en Buenos Aires- y a todos los pilotos del país que se sumaron.