Newell’s contrará mañana un nuevo jugador proveniente del ascenso. El equipo de Mariano Soso sumará al lateral Alejo Montero proveniente de Agropecuario. Los refuerzos de jerarquía se buscarán solo si se concreta la venta de Tomás Pérez a Inter del Italia, la cual no tuvo novedades en las últimas horas.

Soso suma Montero como nuevo jugador del plantel dado que no tiene en buena consideración a Armando Méndez y se desvinculó Augusto Schott. El ex Vélez viene de jugar en Agropecuario y su contratación no significó erogación de dinero alguna para la tesorería leprosa. En Newell’s no hay plata ni para pagar sueldos al día por lo cual los pedidos de Soso para elevar la jerarquía del plantel dependen de que el club transfiera a Pérez.

El presidente Ignacio Astore pidió a Inter de Milán cuatro millones de euros por el juvenil en reunión el pasado jueves y desde entonces los italianos no volvieron a comunicarse con el titular leproso. Para los rojinegros es imprescindible concretar la venta del volante central para hacer frente a deudas además de traer nuevos jugadores.

El equipo, entre tanto, entrena hoy en Bella Vista dado que el jueves debutará en el torneo Apertura ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Coloso del Parque.

Soso no mostró muchas dudas sobre el once principal que paró en los amistosos de preparación. Quizá en el mediocampo pueden estar los puestos aún por definir pero con la certeza de que habrá lugar para algunos de los juveniles del club.