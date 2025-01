El español Carlos Alcaraz (número 3 del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (7) ganaron sus respectivos partidos correspondientes a los octavos de final del Abierto de Australia y se verán las caras en los cuartos de final.

Alcaraz, que va en busca del único título de Grand Slam que aún no ganó, se vio beneficiado por el retiro del británico Jack Draper (15°) cuando ganaba 7-5 y 6-1. El español, que viene de terminar el 2024 en un flojo nivel, está demostrando un gran nivel en este Abierto de Australia, donde venció con mucha contundencia a todos sus rivales a excepción del portugués Nuno Borges, que fue el único que le pudo ganar un set.

En los cuartos de final tendrá el cruce más esperado por todos, ya que se las verá con el Novak Djokovic, quien le ganó en sets corridos al checo Jiri Lehecka (24°). El serbio mostró un gran nivel y le dio pocas oportunidades a un rival que en la previa pintaba para ser una verdadera amenaza y se impuso por 6-3, 6-4 y 7-6 (4) después de 2 horas y 39 minutos de juego.

Djokovic, de casi 38 años, va en busca de su undécimo título en el Abierto de Australia, torneo que ya ganó en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Además quiere volver a imponerse en un torneo de Grand Slam, categoría en la que es el máximo ganador con 24 conquistas, aunque la última fue en el US Open 2023.

Este será el octavo enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz, en un historial que tiene como líder al serbio con cuatro triunfos y tres derrotas. A su vez, será la cuarta vez que se vean las caras en un partido de Grand Slam. Las anteriores fueron en las semifinales de Roland Garros (Djokovic 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1) y la final de Wimbledon en 2023 y 2024 (Alcaraz 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4, y 6-2, 6-2 y 7-6, respectivamente).

Djokovic, enojado

Djokovic publicó en redes sociales un video en el que explica los motivos de la decisión de no brindarle más entrevistas a Channel Nine, emisora encargada de transmitir el Abierto de Australia. Luego del triunfo de este domingo en Melbourne ante el checo Jiří Lehečka, el ex número uno del mundo soltó unas pocas palabras dedicadas a los aficionados presentes en Rod Laver Arena y se retiró sin decir más nada, acción que explicó posteriormente con un video en su cuenta oficial de X. "Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias", indicó únicamente el serbio.

Tiempo después y con las aguas mas calmadas, "Nole" decidió explicar las razones por las cuales no dará más notas a la empresa dueña de los derechos del campeonato australiano, haciendo hincapié en que "no era una cuestión personal" con el entrevistador Jim Courier, quien esperó al flamante tenista para realizarle las preguntas correspondientes al término del cotejo.

"Hace un par de días, el famoso periodista deportivo (Tony Jones) que trabaja para Channel Nine se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí (dijo que estaba sobrevalorado). Además, no emitió ninguna disculpa pública, al igual que Nine", comenzó Djokovic.

A su vez, se acercó al director del torneo, Tiley Craig, y aseveró en que "no tiene problema si deciden multarlo por no dar una entrevista", ya que aseguró que "es lo que se debe hacer".

"Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para ellos. No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano. Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que la emisora maneje esto como crea conveniente", concluyó el número 7 del ranking ATP.

Los otros partidos de la jornada tuvieron como protagonistas al alemán Alexander Zverev (2°), que avanzó gracias a su triunfo sobre el francés Ugo Humbert (14°) por 6-1, 2-6, 6-3 y 6-2, y el español Tommy Paul (12°), que aplastó al español Alejandro Davidovich Fokina con un triple 6-1.

Zverev y Paul tendrán el tercer enfrentamiento entre ambos en los cuartos de final y, sorprendentemente, el estadounidense lidera 2-0 en el historial, aunque no se cruzan desde principios de 2022.

Sabalenka sigue a paso firme

La campeona defensora de la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°), pasó por arriba a la joven rusa Mirra Andreeva (14°) con un cómodo 6-1 y 6-2 y se metió en los cuartos de final, donde se enfrentará con la también rusa Anastasia Pavliuchenkova (27°), quien venció por 7-6(0) y 6-0 a la croata Donna Vekic (18°).

En los otros partidos del día, la estadounidense Coco Gauff (3°) le ganó 5-7, 6-2 y 6-1 a la suiza Belinda Bencic, mientras que la española Paula Badosa superó 6-1 y 7-6(2) a la serbia Olga Danilovic.

La actividad en el Abierto

El primer Grand Slam de la temporada continuará durante la noche de este domingo y la madrugada de este lunes con los partidos entre Jannik Sinner (1°) y Holger Rune (13°), Alex de Miñaur (8°) y Alex Michelsen, Ben Shelton (21°) y Gael Monfils, y Lorenzo Sonego y Learner Tien, donde se definirán a los últimos jugadores que avancen a los cuartos de final. En lo que respecta al cuadro femenino, se jugarán los últimos cruces de octavos de final, donde se destaca la presencia de la número 2 del mundo, la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina (6°).