La ecuatoriana Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) que lidera Rafael Correa, informó que se le fue asignada protección militar tras haber recibido amenazas contra su vida.



"He venido teniendo varias amenazas de atentados contra mi vida. En Fiscalía se está llevando un proceso porque el año anterior hubo una detención de varias personas que llevaban metralletas, granadas, armamento, que dijeron que era para atentar contra la vida de Luisa González", dijo al llegar al canal de televisión donde se realizó el debate obligatorio entre candidatos presidenciales.



"Actualmente he recibido varias amenazas y de acuerdo a eso el Ministerio de Defensa me ha asignado un equipo de protección", dijo González al señalar que también en la campaña electoral para las elecciones de 2023 recibió protección de las Fuerzas Armadas.



Pocos días antes del debate de candidatos presidenciales para esos comicios fue asesinado por sicarios el entonces aspirante a la jefatura de Estado Fernando Villavicencio, una tarde en que salía de un mitin político en una colegio de la capital ecuatoriana.



González es una de los 16 candidatos presidenciales para los comicios del próximo 9 de febrero, en los que el jefe de Estado, Daniel Noboa, busca el apoyo ciudadano para gobernar hasta 2029.



Más de 13,7 millones de ecuatorianas están convocados a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los ocupantes de Presidencia y Vicepresidenta, a los 151 asambleístas que integrarán el Parlamento y a cinco representantes del Parlamento Andino.



De acuerdo a las últimas encuestas, Noboa y González son los principales favoritos para pasar a una eventual segunda vuelta, que se celebrará el domingo 13 de abril en caso de que ninguno logre el 50 % de los votos o el 40 % y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el resto.