El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y máximo favorito al título en el Abierto de Australia, dio un nuevo paso en busca de retener el trofeo del primer Grand Slam del año, pero dejó una preocupante imagen: en un cambio de lado le temblaban las manos, necesitó una atención médica de más de diez minutos y el propio jugador reconoció que no se sintió óptimo y que no sabe bien que es lo que le sucedió.

En tres horas y 13 minutos de juego y bajo el intenso calor de Melbourne, el defensor del título le ganó 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 al danés Holger Rune (13°) para instalarse en los cuartos de final del certamen. Sin embargo, el duelo le dejó poco margen para el festejo por los evidentes problemas físicos que padeció. "No me sentía demasiado bien, me costaba físicamente, todos lo vimos. Vine aquí lo más tarde que pude. Sabía que sería muy complicado, jugando contra un gran rival, pero también contra mí mismo”, reconoció el italiano tras el encuentro.

Sinner arrancó el partido con soltura y se llevó el primer parcial, pero poco a poco comenzó a mostrar problemas de traslado. "No me puedo mover hacia la izquierda", le dijo a su equipo en un momento del duelo. Rune no desaprovechó el momento, subió su intensidad y se llevó el segundo set para emparejar el marcador. Pero cuando parecía que podía dar el zarpazo, un saque del italiano rompió la red, lo que motivó una interrupción de 17 minutos que le sirvió a Sinner para recuperar aire y algo de tranquilidad. “Ha sido partido muy duro, muy difícil, pero sabía que Rune había tenido partidos muy largos estos días y que lo podía acusar al final”, explicó el italiano, que salvó cuatro puntos de saque en ese tercer set para recuperar la ventaja.

Con toallas mojadas en la cabeza para combatir los 35 grados de Melbourne y con una atención médica que se extendió por casi diez minutos, Sinner sobrevivió el momento, incluso a pesar de los temblores en sus manos que se vieron durante los cambios de lados. El italiano se aferró a su servicio para mantener la ventaja y quedarse así con la victoria, la 18 octava consecutiva. “Hoy ha sido extraño. No me sentí bien. Llegué al partido lo más tarde que pude. Antes de jugar, hablé con el médico y conforme pasó el tiempo fui sintiéndome mejor. Son condiciones muy duras. Hoy jugué contra Rune y contra mí mismo”, resaltó Sinner.

Del otro lado, Rune se quejó por lo sucedido. "Está bien que lo haya revisado el doctor si tenía problemas, pero creo que el tiempo médico duró demasiado. Me pareció brutal estar parados durante más de 10 minutos en medio del set. El juez de silla me dijo que se lo tenían que llevar fuera para más revisiones. No sé qué le hicieron, porque al volver a pista lo hizo completamente encendido. Estar 12 minutos sentado al calor, esperándolo, me afectó físicamente", se lamentó el danés.

Con la clasificación asegurada Sinner quedó como firme candidato a llegar a la final, con un cuadro totalmente abierto: en cuartos se medirá ante el crédito local, Alex de Miñaur, que superó en tres sets al estadounidense Alex Michelsen. Y en caso de avanzar, su rival en semifinales saldrá del duelo entre el estadounidense Ben Shelton y el italiano Lorenzo Sonego. Si supera los inconvenientes físicos, se perfila como claro candidato, sobre todo porque del otro lado del cuadro se pelearán el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz (este martes a partir de las 6) y el alemán Alex Zverev ante el estadounidense Tommy Paul (a partir de la medianoche).

Swiatek sigue a paso firme

En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek (2°) volvió a mostrar un nivel sobresaliente y superó sin problemas a la alemana Eva Lys por 6-0 y 6-1 para meterse en los cuartos de final.

La jugadora más dominante en lo que va de la década sigue aplastando a sus rivales, ya que en la ronda previa también había perdido solo un game ante la británica Emma Raducanu, mientras que en la segunda fase solo cedió dos ante la eslovaca Rebecca Sramkova. En la próxima fase chocará con la estadounidense Emma Navarro (8°) eliminó a la rusa Daria Kasatkina (9°) por 6-4, 5-7 y 7-5,

En lo que respecta a los otros cruces del día, la ucraniana Elina Svitolina (28°) se impuso 6-4, 6-1 frente a la rusa Veronika Kudermétova y se medirá ante la estadounidense Madison Keys (19°), que dio la sorpresa al superar 6-3, 1-6 y 6-3 frente a la kazaja Elena Rybakina (6°).

Para la noche del lunes están previstos los primeros dos cruces de cuartos de final. En el primer turno, la estadounidense Coco Gauff se medirá ante la española Paula Badosa, mientras que en la madrugada del martes, la bielorrusa Aryna Sabalenka jugará ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.