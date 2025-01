No vale la pena andarse con rodeos. Hablo con el director Robert Zemeckis, ganador de un Oscar en 1995 por Forrest Gump, sobre su nueva película Aquí, estrenada en noviembre en Estados Unidos -en Argentina llegó a comienzos de este mes- con algunas de las críticas más duras de su carrera. "Es una película tan desalmada que me pregunto qué sentido tiene», afirmó Screen Rant. El New York Observer la calificó de "aburrimiento serpenteante", mientras que el periódico especializado Variety se centró en el retrato "decepcionantemente genérico" de los personajes. "Aqescribió en Página/12Richard McGuire. la vida no siempre es como una caja de bombones.