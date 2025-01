Las personas viviendo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 35 por ciento en el último año, según cifras oficial del gobierno porteño, alcanzando las 4.416. Se sabe que en estos casos, el número en negro es generalmente alto, con lo cual algunas organizaciones estiman que el número real sería el doble.

La propuesta del legislador porteño de La Libertad Avanza Rodrigo Marra fue "terminar con esto" porque "la calle no es para dormir". ¿Cómo? "Levantar a todo el que no lo entiende", sentenció.

Marra publicó ese mensaje en sus redes sociales y consiguió el efecto buscado, una catarata de respuestas y críticas. El legislador no buscó ocultar su mensaje sino que lo republicó dos veces, a pesar de que los comentarios generados fueron, mayoritariaente, en contra de su mensaje.

"Nadie elige dormir en la calle, Ramiro. La pobreza y la exclusión son consecuencias de un sistema que falla", le respondió @maialmandoz3, entre otras reacciones que intentaban desarmar el más simple de los razonamientos: "Sacarlos de la calle 'A', solo los lleva a ma calle 'B'. Son seres humanos, lo que necesitan es un apoyo para poder salir de esta situación", reflexionó @OhQueBarbaro.

El mensaje de Marra está enmarcado en una serie de tuits en los que plantea --como parte de una salto a la pileta en una año de elecciones legislativas e incertidumbres de alianza con el PRO-- que "ley, orden y seguridad" son "los valores primordiales de la gestión de nuestra Ciudad". "Hace falta convicción y decisión política para implementar los cambios que CABA necesita para vivir mejor", dice sin presentar propuestas ni lanzarse como candidato.

Quien salió a responderle fue el ex diputado nacional y actual senador bonaerense Federico Fagioli. El integrante del Frente Patria Grande, mismo espacio político que la ex secretaria de Integración Sociourbana Fernanda Miño --secretaría disuelta por el gobierno de Javier Milei al eliminar el Fondo de Integración Sociourbana--, lo hizo sin pelos en la lengua, con el estilo libertario.

"No es que no lo entienden, pedazo de hijo de puta. Es que no tienen donde dormir, no tienen donde vivir. Por culpa de gente de mierda como vos y de Milei que solo les importan las criptomomedas es que hay cada vez más personas en situación de calle", le apuntó Fagioli, a pocos días de una nueva edición de la acción "Ninguna familia sin Navidad", que realiza el Movimiento de Trabajadores Excluidos --que integra el Frente Patria Grande-- y la organización Proyecto 7.

Pero la idea de, simplemente, barrer las personas en situación de calle ya es una política del gobierno porteño. En abril del año pasado, el por entonces secretario de Seguridad porteño Diego Kravetz y designado como actual número 2 de la SIDE, sostuvo llanamente que "hay mucha gente a la que le gusta vivir en ranchadas", lo que generó el repudio de las organizaciones sociales que trabajan con las personas en situación de calle. Como publicó PáginaI12, la mirada del gobierno porteño hacia las personas en situación de calle es la de una "incidencia" que atenta contra la "ciudad limpia".

Cuando semanas atrás se conocieron las cifras oficiales sobre personas en situación de calle, en las que se evidenció que entre en noviembre de 2023 y el mismo mes del año pasado la cantidad de personas se incrementó de 3286 a 4416, la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, lo publicó en sus redes; pero evitó hacerse cargo. "¿Por qué hay tanta gente viviendo en la calle ahora? Seis de cada diez personas que viven en las calles de Capital no nacieron y nunca tuvieron un domicilio en Capital", razonó Muzzio y responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof.

Entre la violencia de Marra y la complicidad de los aliados del PRO, las respuestas de los usuarios de la red social X al posteo del legislador porteño fueron más creativas y humanas. "Hay muchísima gente en la calle...familias...sería bueno hacer un barrio con casitas sencillas, huerta, y darles una oportunidad de salir de las duras calles...los albergues no les gustan...y tienen sus razones", señaló @Indiamo90402438.