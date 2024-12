Las cifras oficiales de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires revelan una situación cada vez más alarmante: en noviembre de 2023 había 3286 personas en esta situación, y en noviembre de este año se registraron 4416. Esto representa casi un 35% de aumento en el primer año de gestión de Javier Milei a nivel nacional y de Jorge Macri en territorio porteño.

Al respecto, la referenta de la organización Amigos en el Camino y miembro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, Mónica de Russis, afirmó que el panorama es "muy triste”.

“Nosotros salimos todas las noches a recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Vemos alrededor de 1200 personas por semana en situación de calle. Y que no estemos aumentando el número no es porque no siga igual, sino porque no nos dan los recursos ni materiales ni humanos, porque además de haber crecido el número de personas en situación de calle también creció el número de personas en riesgo de estar en situación de calle”, advirtió de Russis, en diálogo con la 750.

No obstante, contradiciendo los datos oficiales, según el informe realizado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular para diciembre de 2023 ya había 8028 personas en situación de calle en CABA, de las cuales 7119 eran mayores y 909, menores.

“Desde Amigos en el Camino tratamos de visitar a las personas que están en situación de calle efectiva, no solamente para brindarles comida, el kit de higiene, ropa y abrigo, sino para tratar de ayudarlos a salir de la situación de calle”, sostuvo de Russis.

En este sentido, remarcó que la mayor preocupación es el crecimiento de personas que se acercan a pedir un plato de comida, al límite de quedar en la calle.

“Lo que nos está sucediendo es que la cantidad de gente que se acerca y que no está en situación de calle y con mucha vergüenza viene con un tupper para pedir comida, porque tiene que decidir si paga el alquiler o comen”, reveló.

“No recibimos ningún tipo de subsidio. Todo lo que hacemos es gracias a las personas que nos siguen, nos escuchan y ven nuestro trabajo a través de redes sociales y colaboran”, indicó.



Por otra parte, la referenta social apuntó contra el “operativo limpieza” de Jorge Macri, análogo a la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) pergeñada por Mauricio Macri y "Pepín" Rodríguez Simón.

“En los espacios públicos todas las noches salen a levantar literalmente como si fueran basura a las personas que habitan la Ciudad. Durante el invierno les sacan las frazadas, con lo caro que cuesta conseguirlas. Muchas veces han sido violentados”, expresó.

Según el Tercer Informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle, publicado en agosto pasado, los casos de violencia institucional contra personas en situación de calle aumentaron un 500% de un año a otro.