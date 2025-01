YPF informó la firma de un Memorándum de Entendimiento con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para la exportación de GNL, con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año. Además, el acuerdo contempla la cooperación en litio y otros minerales críticos y la exploración y producción de hidrocarburos. La firma del MOU cerró la gira que inició el presidente de YPF, Horacio Marín, en enero de este año por Israel, Corea y Japón con la finalidad de generar interés y abrir esos mercados al gas producido de Vaca Muerta. El anuncio se enmarca dentro del proyecto Argentina LNG para la licuefacción de gas para su exportación a los principales mercados mundiales.