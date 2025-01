Vecinos del barrio Los Pumitas de la zona noroeste de Rosario alertaron sobre una menor presencia de gendarmes y policías. Los habitantes de esa zona de Empalme Graneros manifestaron su preocupación porque "por momentos no hay gendarmes" o ven menos agentes que antes, sobre todo a partir de la tarde. En los últimos dos años, en el barrio se hizo habitual la presencia permanente de efectivos. De hecho, hubo un trabajo conjunto al punto de ver móviles de Santa Fe utilizados por agentes federales vestidos de verde. "Acá en el barrio ya casi no están los gendarmes y no hay mucho control", contó uno de los voceros de Los Pumitas a Rosario3.