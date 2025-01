El anuncio de nuevas liberaciones de rehenes de este martes, el tercer día del alto al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza suceden en paralelo a los cambios en la cúpula militar israelí. El Jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, presentó su renuncia este martes debido a su responsabilidad en el "fracaso" del 7 de octubre de 2023, día en que comenzaría un conflicto de 15 meses.

El cese de fuego entre Hamas e Israel avanza precavido, con el anuncio de la liberación de cuatro mujeres el próximo sábado, como está previsto para la primera fase del acuerdo entre ambas partes, que tiene por objetivo máximo terminar con la guerra en Gaza.

En esta primera etapa se prevé la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de 1.200 palestinos encarcelados, así como la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Desde el comienzo de la tregua, según informó la ONU, ingresaron 915 camiones al territorio, sin que se registraran saqueos ni ataques a sus convoyes.

Sin embargo, reina la incertidumbre sobre lo que vendrá después, con la negociación sobre la fase dos del acuerdo -que incluye el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes- potencialmente obstaculizada por nuevos "objetivos" del Ejército israelí, que anunció recambios en su cúpula militar.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se atribuyó el mérito de la tregua, expresó dudas sobre el sostenimiento del acuerdo, al asumir su segundo mandato. "No es nuestra guerra, es la guerra de ellos. Pero no confío", afirmó Trump, al tiempo que instó a Israel a concluir un acuerdo y advirtió a Hamas con consecuencias severas si no liberaba a los rehenes.

Liberación de rehenes

Según el ejército israelí, "entre tres y cuatro mujeres secuestradas" serán liberadas semanalmente, siguiendo lo previsto en el acuerdo para la liberación de los rehenes. De las 251 personas secuestradas en el ataque de Hamas el 7 de octubre, 91 siguen cautivas en Gaza, y se estima que 34 murieron, según fuentes militares israelíes.

Altos cargos de Hamas, en línea con lo comunicado por el ejército israelí, confirmaron su intención de continuar con el acuerdo, con el anuncio de la liberación de otras cuatro mujeres israelíes prevista para el próximo sábado, a cambio de un segundo grupo de prisioneros palestinos.

Taher al Nunu, un alto dirigente del grupo islamista, indicó a AFP que el movimiento liberará a otras "cuatro mujeres israelíes" el sábado, aunque no especificó quiénes serán las liberadas, por "razones de seguridad concernientes a los liberados", aunque anticipó que informaría su identidad a los mediadores de forma anticipada.

Otro alto cargo de Hamas, Nahed al Fajuri, también fijó el sábado como el día de la liberación y apuntó a que las liberadas podrían ser personal militar israelí, pero dio otras precisiones respecto a los prisioneros que piden a cambio. "Cada mujer-soldado de la ocupación será liberada a cambio de 30 presos palestinos que cumplen cadenas perpetuas y 20 condenados a penas largas", expresó Al Fajuri frente al diario palestino Filastin.

Cambio de mando

Este martes, en medio de la tregua, las tensiones al interior del Gobierno de coalición que encabeza Benjamin Netanyahu volvieron a aflorar, tras el anuncio de la renuncia del Jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, por su responsabilidad en el "fracaso" del 7 de octubre de 2023, que lo persigue "día tras día, hora tras hora".

"Reconociendo mi responsabilidad en el fracaso del ejército el 7 de octubre, y en un momento en que las fuerzas armadas se anotan éxitos significativos en todos los frentes y con un nuevo acuerdo de liberación de rehenes en curso, pido poner fin a mis funciones el 6 de marzo de 2025", escribió el general Halevi en una carta, publicada por el ejército, en la que aseguró que "no se han alcanzado todos" los objetivos de la guerra, y que el Ejército proseguirá en el desmantelamiento de Hamas.

En respuesta al anuncio, el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, quien agradeció al nuevo presidente estadounidense por su apoyo, proclamó que se producirá un cambio en los altos mandos militares del país, en preparación para la reactivación de las hostilidades en Gaza. "El próximo período estará marcado por la sustitución de los altos mandos militares en el marco de los preparativos para la reanudación de la guerra (en Gaza), esta vez, hasta la victoria completa", escribió Smotrich en un comunicado, en el que indicó que confía en las capacidades del ministro de Defensa, Israel Katz, para el nombramiento de los nuevos cargos del Ejército.

La renuncia de Halevi, prevista para el mismo día del final de la primera fase de implementación del acuerdo, se suma al anuncio de la dimisión del jefe del mando militar para la región Sur, el general Yaron Finkelman, quien también anunció su decisión este martes. Estas son las únicas dimisiones de altos mandos del Ejército israelí desde el comienzo del conflicto, además de las del comandante de la División de Gaza, el general de brigada Avi Rosenfeld, en junio del año anterior, y la de Aaron Haliva, el jefe del Servicio de inteligencia, en abril.

Desafíos logísticos

El gobierno de Qatar, mediador junto a Egipto y Estados Unidos, expresó este martes su satisfacción con la implementación de la tregua en la Franja, un acuerdo que ayudó a cerrar. "En cuanto a la tregua, de momento estamos satisfechos del nivel de la implementación, y como ven, el acuerdo y el alto el fuego continuarán en la Franja de Gaza, y las ayudas humanitarias entrarán según lo acordado", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en una rueda de prensa desde Doha.

El funcionario destacó el ingreso de más de 915 camiones con ayuda humanitaria a Gaza desde el comienzo de la tregua, e insistió con que el comité de supervisión, con sede en El Cairo, sigue trabajando para garantizar el cumplimiento del alto el fuego. A su vez, señaló que los equipos negociadores están ultimando los detalles del próximo intercambio, que cree "se implementará con más facilidad" que los anteriores.

Sin embargo, Al Ansari reconoció que la reconstrucción de Gaza enfrenta grandes desafíos. "Existen muchos retos logísticos relacionados con la reconstrucción de la Franja de Gaza, que está totalmente destruida. Estamos hablando de 80% de los edificios residenciales totalmente destruidos, los hermanos palestinos en Gaza están volviendo a las ruinas de sus hogares", expresó Al Ansari frente a los reporteros.

Desplazados

El Ejército israelí aseguró este martes que, a partir de la próxima semana, permitirán el regreso al Norte de la Franja a los palestinos desplazados por el conflicto, sólo si Hamas cumple con el acuerdo de alto al fuego.

"Si Hamas adhiere a todos los detalles del acuerdo, a partir de la próxima semana, los residentes de la Franja de Gaza podrán regresar al norte y se emitirán instrucciones al respecto", dijo el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, en un mensaje en su cuenta de X.

Según el pacto, tras el retiro de las tropas israelíes de las zonas más pobladas del enclave, deben permitir el regreso de los residentes "desarmados" a sus hogares, sin someterlos a ninguna inspección.

Desde el domingo, cuando entró en vigor la tregua, miles de gazatíes desplazados internamente debido a los combates emprendieron el camino de regreso a sus casas y muchos descubrieron que solo quedaban ruinas.

"Ya no queda nada de nuestra casa, solo escombros, pero es nuestra casa", lamentó Rana Mohsen, de 43 años, al volver a Jabaliya, en el norte del territorio.