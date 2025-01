El arco narrativo de Mirtha Legrand no deja de sorprender. Luego de una vida recostada entre la derecha y la extrema de la misma, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, todo parece cambiar (para bien). Es que la conductora no solo se manifestó en defensa de la cultura, los artistas y decirle que no al INCAA, sino que también se edificó como una de las pocas voces críticas en los medios afines al Gobierno. Ahora fue más allá al visitar el Faro de la Memoria, uno de los excentros de detención que funcionaron en Mar del Plata durante la época de la dictadura. No es una visita más: la motosierra de Milei apunta directamente contra estos espacios de memoria, al punto que el centro de la ciudad balnearia está casi paralizado por las salidas del personal.

"Hoy nos visitó sorpresivamente Mirta Legrand. Mantuvimos con ella una charla breve y muy cordial dónde pudimos contarle la historia del predio, sobre el Espacio de Memoria y el Faro Punta Mogotes", escribió el centro en su cuenta de Instagram. En la foto se la ve a la conductora junto a la coordinadora del Faro de la Memoria, Ana Pecoraro.

El peso de Legrand en donde funcionó uno de los más sanguinarios centros clandestinos de detención recobra un vital significado: el Faro de la Memoria había cinco empleados que se encargaban de mantener el lugar y ofrecer visitas guiadas. Al día de hoy, tras las políticas de ajuste -junto con los retiros voluntarios. el espacio cuenta únicamente con dos trabajadores para esas tareas.

Con esa visita, Legrand parece reivindicarse con su propia historia. La conductora de los mediodías fue una de las caras visibles que apoyaba al Mundial 78 desde la pantalla chica. Y, de tanto en tanto, se le escapaba un elogio a la Junta Militar. Todo eso mientras su sobrina (María Fernanda, hija de José Martínez Suárez) y su pareja Julio Enzo Panebianc fueron secuestrados por un grupo de tareas. Fueron liberados a los pocos pero Panebianco volvió a ser capturado y desde ese día permanece desaparecido.

En tanto, el hermano de la Chiqui fue el mentor dede Raymundo Gleyzer, también desaparecido, y siempre laburó con un retrato suyo en el escritorio.

