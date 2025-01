En su editorial en la 750, Cynthia García celebró la recuperación de la nieta 139 y criticó el negacionismo en el discurso del Gobierno nacional.

“(La recuperación de la nieta 139) Rompe con este presente continuo que nos propone este tiempo de derechas, de saludos nazis donde no hay ayer”, afirmó la conductora de La García.

Recordó, además, que en una reciente entrevista a Pedro Saborido, el humorista planteó la idea que “este Gobierno no tiene culpas”.

“Saborido dice que en una planilla de Excel no hay ayer. No se le debe nada a nadie. No hay historia, no hay pasado, no hay reproche, no hay memoria”, dijo.

“Entonces, la recuperación de esta nieta, además de una alegría inmensa, es un bálsamo reparatorio y un faro. Una vez más, las Abuelas, las Madres y los organismos nos muestran el camino a seguir”, celebró.

Y agregó: "Este, claramente, no es el momento más oscuro de nuestra historia. Es un momento de muchísima oscuridad y ahí está ese faro para guiarnos en este camino en el que, más temprano que tarde, vamos a encontrar los caminos emancipatorios”.

“Y la identidad. Qué lindo hablar de la identidad, pero cuando se recupera, no cuando se pierde, no cuando se mancilla. Este pensamiento primigenio en cada nieto, nieta o niete de ¿Y si no supieras quién sos? Esa pregunta tan existencial. 139 nietos y nietas recuperados pueden dar cuenta de ese proceso de ruptura y recuperación”, enfatizó.

Por último, García criticó la postura negacionista del Gobierno. “La negación de la identidad es la negación de la historia. Eso es lo que habilita el saludo nazi de Elon Musk que es defendido por el presidente de todos los argentinos y argentinas, que es Javier Milei, a través de insultos y amenazas”, sentenció.

“Eso lo habilita. Porque la negación de la historia es la negación de la ideología de sus padres y también de una actitud de los padres hacia los hijos. Se les dice que fueron abandonados, cuando no fue así. En determinados casos la contradicción se agudiza al máximo nivel de perversión: la persona que se apropió de los chicos es la misma que mató a sus padres. O sabe quién lo hizo. O colaboró de alguna manera con ese crimen”, sostuvo.

“La devastación acá es un pasado activo. Por eso el delito es continuo. Por eso sigue presente y ocurriendo el daño”, concluyó.