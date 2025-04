El Superclásico en el Monumental fue tan atractivo que la expectativa se prolongó hasta después del encuentro por el famoso "qué dirán". Desde Fernando Gago, muy apuntado por los hinchas de Boca en redes sociales por mantener hasta el final los tres centrales en el fondo, hasta Marcelo Gallardo, quien consiguió su segundo triunfo en dos partidos ante el rival de toda la vida desde que volvió a Núñez.

Gago defendió los tres centrales

Y el primero en salir a conferencia de prensa fue el DT de Boca. "Obviamente que me voy con bronca por el resultado, independientemente del desempeño en el primer tiempo o en el segundo", arrancó Pintita su descargo.

"Nos faltó juego en el primer tiempo pero me gustó el segundo. En la primera parte no podíamos encontrar la circulación de la pelota, a partir de eso Carlos (Palacios) recibía en una zona baja y no podía girar. En la segunda mitad ocupamos mejor los espacios y teníamos más lugar para poder atacar. Tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido pero lamentablemente no se dio", continuó el entrenador, con algo -alguito- de autocrítica por los primeros 45 minutos.

Tras las primeras preguntas de protocolo de la conferencia, el DT fue finalmente consultado por su postura de mantener los tres centrales en cancha, incluso luego de la salida de Marcos Rojo. "Preferí no cambiar el esquema porque jugar con tres defensores te permite tener más control del partido", defendió.

Por último, Gago también aprovechó los micrófonos para mostrarse disconforme con el arbitraje, sobre todo por las tres amarillas que le sacó Nicolás Ramírez a los suyos antes de los primeros 25 minutos (Belmonte a los 12, Costa a los 19 y Rojo a los 23). "Tres amarillas en tan poco tiempo me pareció exagerado", definió quien terminó sumando nada menos que su sexta derrota en siete partidos dirigiendo contra River (el restante fue empate).

El disfrute de Gallardo

Pasada la media hora fue el turno de Gallardo y la expectativa por alguna declaración colorida, de esas que abundaron en su primer ciclo, era total. Pero el Muñeco se mostró bastante sobrio, destacando el valor sentimental del triunfo, aunque también se encargó de remarcar la diferente preparación que tuvieron respecto del rival.

Marcelo Gallardo, muy ovacionado. (Crédito: Alejandro Leiva)



“Sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana con un viaje muy cansador en el medio (2 a 2 en Ecuador el miércoles por Libertadores). No tuvimos mucho tiempo de prepararlo (el Superclásico) pero sí estábamos enfocados, creciendo como equipo. Contra un rival que sí se preparó y trabajó en la semana para jugarlo. Por eso tiene mucho más valor”, subrayó el entrenador millonario.

Y agregó: “Siempre son disfrutables las victorias con Boca. Me parece que la gente lo vive de una manera muy especial, nosotros también. Y ganar este tipo de partidos siempre gratifica y genera una alegría inmensa. Estoy muy feliz por el equipo, feliz por los jugadores, que merecían darse una alegría de estas, de las que generan emoción, de las que generan identificación con la gente. En nuestra cancha, con nuestro público, con 85 mil personas alentándonos. Así que estoy feliz”.

Gallardo aumentó su ventaja en su historial personal contra Boca con este triunfo: ahora su marca es de diez victorias, once empates y siete derrotas. Además, contra Gago tiene un récord de cinco éxitos y un empate.

El gran DT millonario también se refirió a Franco Mastantuono y los constantes rumores de venta que giran en torno al pibe que cumplirá 18 años en agosto. “Lo primero que hay que hacer es acompañarlo. Está dando sus primeros pasos. Si ya lo queremos vender porque el mundo y los mercados son tan dinámicos... Lo que tenemos que hacer es acompañarlo, cobijarlo. Que se siga desarrollando, que siga creciendo como futbolista y como persona y cuando se tenga que ir, si es que se va en algún momento, habrá que analizarlo", refunfuñó el Muñeco.

Mastantuono y el sabio Pity Martínez

Por su parte, el mini crack nacido en Azul dejó sensaciones apenas terminado el encuentro: “Fue el partido que más espere desde que estoy acá en Primera. Estoy muy contento, muy emocionado. Nosotros teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, cuando vimos que jugaban con línea de cinco nuestro plan no cambió, siguió siendo el mismo. Somos protagonistas siempre, no nos cambió mucho eso”.

Y en cuanto a su tiro libre, explicó: "Hablé mucho con el Pity Martínez, que me ayudó él a que no me enfoque tanto en lo que es el exterior, en lo que el clásico, donde están todos muy eufóricos. Me ayudaron mucho las palabras de un jugador como él".