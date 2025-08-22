Empezó en Tailandia la Copa Mundial femenina de voley y las Panteras debutaron de la mejor manera, con un triunfo frente a República Checa, un rival directo para lograr el pase a Octavos.

La victoria fue por 3 - 1 (18-25, 25-23, 25-17 y 26-24) y la opuesta Bianca Cugno, con 25 puntos, fue la goleadora del equipo. También registró un gran aporte Bianca Bertolino, con 13 unidades.

El equipo de Facundo Morando tuvo 53 puntos de ataque y 10 desde el bloqueo. Los errores de las checas acumularon 28 puntos.

La fortaleza de las Panteras se mostró al dar vuelta el partido, luego de haber perdido con amplia diferencia el primer set.

El próximo objetivo de la Selección argentina será el cruce contra Estados Unidos, uno de los mejores equipos a nivel global.

Serbia es la defensora del título, mientras que Italia llega como lider del ranking FIVB. Argentina se ubica en el puesto 16.

La victoria contra las número 13 del ranking es un envión fundamental para un plantel que intentará seguir haciendo historia, luego de la Copa América que le ganaron a Brasil en julio pasado.

Cronograma

Domingo a las 9.30: vs EEUU

Martes a las 6.00: vs Eslovenia

Formación de Argentina