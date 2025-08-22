Este viernes el Gobierno designó al doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo que se desató luego de la filtración de los audios del exdirector Diego Spagnuolo. En ellos, el también exabogado personal del presidente Javier Milei, reconoce que Karina y Martín y Lule Menem cobran coimas a prestadores de medicamentos del Estado.

El DNU 601/2025, que lleva las firmas de Javier Milei y Mario Lugones, ministro de Salud, sostiene que "se limitó la designación del doctor Diego Spagnuolo con fundamento en las razones de público conocimiento".

En el Decreto se le asigna a Alejandro Alberto Vilches la tarea de hacer una auditoría y de informar con precisión la existencia o no de alguna anomalía. Deberá " aportar la totalidad de información o documentos de trabajo respectivos, asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso". La intervención durará 180 días.

Allanamientos por el escándalo en la ANDIS

A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos durante la madrugada de este viernes. Los mismos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina (proveedora del Estado y supuesta pagadora de coimas) y en los domicilios particulares del Spagnuolo, Daniel Garbinelli —director de Acceso a los Servicios de Salud y mencionado como "chorro" en los audios—, y de los directivos de la droguería Emmanuel y Jonathan Kovalivker.



En los allanamientos se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos y se accedió al celular de Emmanuel Kovalivker, quien fue detenido cuando intentaba escaparse en vehículo de su domicilio en Nordelta. Al directivo de la droguería le secuestraron 200 mil dólares en efectivo. El resto de los allanados se encuentran prófugos de la Justicia.

Entre los materiales recabados hay documentación contable, soportes informáticos y agendas personales. En la ANDIS se secuestraron documentos de pagos a Suizo Argentina por $10.828.052.146. La denuncia fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón y apunta a Spagnuolo y los hermanos Javier y Karina Milei. "Esto es para investigar. ¿Hasta cuándo van a mantener? Karina Milei está en todas las jodas. Es la valijera del Presidente”, dijo Dalbon a la AM|750.



¿Qué dicen los audios de Spagnuolo?

En las últimas horas salieron a la luz una serie de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exabogado personal del presidente Javier Milei, asegura que Karina Milei cobra dinero de los prestadores de medicamentos. Lule y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también se verían beneficiados. A continuación, algunos de los fragmentos de los audios:

“Javier, vos sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, llega a haber un quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al Presidente, tengo todos los Whatsapp de Karina”.

“Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a los prestadores, le van a pedir guita. Yo fui y le dije, 'Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces donde yo vaya y toque a uno me van a decir: 'Che flaco, está todo bien, ¿vos me venís a pedir guita con estos delincuentes'?”.

“La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: 'Escuchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5%, ahora tenés que poner el 8%. Lo que pagan, lo que cobran del medicamento. Ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“El tema, seguramente, es que a Karina le debe llegar el 3%, no el 4%, yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina. Porque seguramente le digan 'es el 5%, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va en operatoria. 1% para mí y vos Karina te llevás el 3%', seguramente”.

