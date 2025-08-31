Hoy domingo 31 de agosto, Franco Colapinto salta a la pista del Circuito de Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Cómo le fue al piloto de Alpine en las Prácticas Libres 1, 2 y 3 y en la Clasificación. ¿Cómo ver la carrera en vivo online o por TV?

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos de F1

Viernes 29 de agosto

Práctica libre 1: Colapinto salió 18º

Práctica libre 2: Colapinto salió 9º

Sábado 30 de agosto

Práctica libre 3: Colapinto salió 20º

Clasificación: Colapinto quedó eliminado en Q1 y partirá 16°

Domingo 31 de agosto

10:00 | Carrera

Cómo ver el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Países Bajos podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y en diferido por el canal Fox Sports. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Otra alternativa es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.