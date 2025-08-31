Este domingo 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con tormentas aisladas durante la mañana y lluvias por la tarde y noche. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima será de 19, con ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

El lunes continuarán las malas condiciones, en especial durante la madrugada y la mañana, donde se esperan tormentas fuertes. El tiempo irá mejorando por la tarde y noche, con un cielo mayormente nublado, sin precipitaciones. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima será de 18.

Para el martes no se esperan lluvias, pero sí se prevé una baja en los registros térmicos, con valores que oscilarán los 11 y 15 grados.