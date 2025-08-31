En las efemérides del 31 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1929. Nace Julio Ramón Ribeyro

En Lima nace uno de los principales cuentistas de América Latina: Julio Ramón Ribeyro. Entre sus libros de cuentos se pueden mencionar Los gallinazos sin plumas, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, Los cautivos y Solo para fumadores. También escribió las novelas Crónica de San Gabriel, Los geniecillos dominicales y Cambio de guardia. Sus diarios se recopilaron bajo el título La tentación del fracaso. Trabajó como periodista y fue agregado cultural en la embajada de Perú en Francia. Falleció en 1994, meses después de haber recibido el Premio Juan Rulfo.

1951. El renunciamiento de Evita

A través de un discurso radial, Eva Perón desiste de acompañar a su esposo en las elecciones presidenciales de noviembre. Culmina así la situación suscitada el 22 de agosto, cuando en el Cabildo Abierto del Justicialismo pidió tiempo para contestar a la proclamación de la fórmula Perón-Perón por parte de la CGT. La esposa de Juan Perón afrontará en los meses siguientes el avance del cáncer que apagará su vida el 26 de julio de 1952.

1972. Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez

Bobby Fischer derrota a Boris Spassky en la 21º partida del match por el título mundial de ajedrez, que se disputa en Reikiavik. La partida se suspende con un dominio total de Fischer; al día siguiente, y por teléfono, Spassky anuncia que abandona. Pactado a 24 partidas (un punto por victoria, medio punto para cada uno en caso de tablas), el match termina 12½ a 8½. El estadounidense, de 29 años, se convierte así en el nuevo monarca del juego-ciencia y arrebata el cetro a la URSS, que lo había mantenido durante los últimos 24 años. El llamado “match del siglo” que se jugó en Islandia redujo la Guerra Fría a un tablero de 64 casillas y 16 piezas por jugador. Fischer se negará a defender su título ante Anatoly Karpov en 1975, por lo cual será despojado. Reaparecerá en 1992 para una reedición de su match con Spassky.

1973. Muere John Ford

Fallece uno de los más grandes directores de cine de la historia: John Ford. Tenía 79 años y es el máximo ganador del Oscar al mejor director. Se lo dieron en cuatro oportunidades, por El delator, Las viñas de la ira, Qué verde era mi valle y El hombre tranquilo. Su carrera comenzó en los años del cine mudo y se extendió hasta mitad de los 60. Entre sus películas sobresalen My Darling Clementine, El fugitivo, The Searchers y El hombre que mató a Liberty Valance.

1997. La muerte de Lady Di

Lady Di pierde la vida en un accidente en París, a los 36 años. La Princesa de Gales huía de los paparazzi en un auto junto a su novio, Dodi Al Fayed. El vehículo llevaba a la pareja después de haber cenado en un restaurante, y choca en el Puente del Alma. Además de Diana Spencer, mueren Al Fayed y el chofer, Henri Paul. Solamente sobrevive el guardaespaldas, Trevor Rees-Jones. La noticia causa impacto mundial. La Familia Real estaba de vacaciones en Escocia y debió afrontar críticas por no haber puesto la bandera a media asta en el Palacio de Buckingham. Diana tuvo un funeral de Estado en la Abadía de Westminster.

1999. El accidente del avión de LAPA

65 personas mueren en el accidente del vuelo 3142 de LAPA, que salía del Aeroparque con destino a Córdoba. La nave no levanta vuelo, atraviesa una valla y, ya fuera del Aeroparque, se estrella y se incendia. Dos directivos de la empresa son condenados en 2010 a tres años de prisión en suspenso. Los demás acusados son absueltos. En 2014 se anuló la sentencia por prescripción de la acción penal.

2005. Fallece Eladia Blázquez

Muere Eladia Blázquez a los 74 años. Fue una de las grandes cantautoras de tango. Además de compositora y letrista, fue guitarrista y pianista. Puso letra a “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla. Escribió clásicos como "Domingos de Buenos Aires", “El corazón al sur”, “Honrar la vida”, “Si Buenos Aires no fuera así” y “Sueño de barrilete".

2016. Destituyen a Dilma Rousseff en Brasil

Se consuma el golpe contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Por 61 votos contra 20, el Senado destituye a la mandataria, acusada de corrupción sin pruebas en su contra. Es el cierre del ciclo del Partido de los Trabajadores en el gobierno, desde la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2002. El vicepresidente Michel Temer asume como sucesor y se prepara el terreno para el triunfo electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro.

2020. Adiós a César Cigliutti

A los 63 años fallece uno de los máximos referentes de la lucha por los derechos de los homosexuales: César Cigliutti. Desde 1996 y hasta su fallecimiento fue presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. En 2003 consiguió la unión civil con su pareja Marcelo Suntheim, en lo que fue el primer caso en América Latina, y bregó por la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, que se consiguió en 2010.

Además, es el Día Internacional de la Solidaridad y el Día Internacional de los Afrodescendientes.