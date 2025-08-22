La reacción del presidente Javier Milei frente al escándalo desatado por el presunto pago de coimas a funcionarios nacionales por parte de laboratorios privados fue, por ahora, sacarse una fotografía con los candidatos libertarios. En primera fila estuvo su hermana Karina Milei, mencionada en los audios, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de "Lule", el otro apuntado por el extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como parte de la cadena de sobornos en la compra de medicamentos para ese organismo.

A pesar de que la filtración de ese audio detonó en la salida de Spagnuolo de la ANDIS y disparó esta mañana una serie de allanamientos en el marco de la investigación judicial, el Presidente no se expresó formal o institucionalmente al respecto, pero salió a tomarse fotografías.

Foto de campaña

El testimonio del exfuncionario revelado tras una investigación periodística asegura que tanto Karina Milei como Hernán "Lule" Menem se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes", de parte del laboratorio proveedor. “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento", dijo el ahora desplazado abogado y amigo del presidente de la Nación.

En medio de su silencio sobre el tema, Milei reunió a todos los candidatos a legisladores nacionales y provinciales por La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones, y se paró frente a ellos junto con su hermana Karina y Martín Menem al lado.

Según trascendió, la imagen fue tomada ayer en un estudio de fotografía en momentos en que el escándalo de corrupción aumentaba su volumen. “Los candidatos para terminar de cambiar la historia de la Argentina”, dice la imagen publicada por la cuenta oficial de LLA y retuiteada por Milei.

Entre los retratados se destacan Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, candidatos a senadores nacionales por CABA; Alejandro Fargosi y Patricia Holzman a diputados por CABA; y José Luis Espert y Karen Reichardt como representantes de la provincia de Buenos Aires, mientras que también se lo observa a Gonzalo Roca y Laura Soldano.

Entre los candidatos de todas las provincias se lo ve a Luis Petri, actual ministro de Defensa, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Mendoza, a la modelo Virginia Gallardo, que hará lo propio por Corrientes, y a la diputada por Salta Emilia Orozco que buscará colarse en el Senado, entre otros.