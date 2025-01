En una entrevista con el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en Davos, Javier Milei aseguró que la eliminación de los controles a la salida de capitales (vulgarmente llamado "cepo") se va a dar "de todos modos, el tema es la velocidad, porque cuanto más financiamiento (en dólares) consigamos, más rápido vamos a salir". "Estamos comprometidos a eliminar los controles de capitales; nosotros creemos que el cepo es una herramienta de expropiación por parte del sector público. Pero yo soy liberal libertario, no soy liberal libertarado. Entonces nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo", advirtió el presidente de la Nación este miércoles.

Las tres condiciones a las que se refirió Milei están referidas a la inflación, a la base monetaria "ampliada" y, en tercer lugar, al financiamiento que consiga.

"Una condición es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Ahora pasamos a un crawling peg (tasa de devaluación mensual del dólar oficial) del uno por ciento. Si en tres meses se va dando que la inflación cae al 1,5 por ciento, quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg". Si se toma literalmente los dichos del presidente, podría signficar que el dólar oficial quedaría a un precio fijo desde ese momento (tasa de devaluación cero), para inducir a la inflación a que converja a cero.

"Otra cosa que nosotros pusimos como condición es que la base monetaria observada coincida con la base monetaria amplia, de modo tal que cuando se abra el cepo no haya una corrida. Y el tercer elemento, tiene que ver con la posibilidad de conseguir financiamiento", completó Milei ante su entrevistador.

Si no hubiera financiamiento, aclaró, "nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento, la salida es más rápida".

Entre las alternativas de financiamiento, Milei sostuvo que puede ser tanto del FMI como de fuente privada. Con respecto a un préstamo de dicho organismo, señaló que "la velocidad va a depender de cuánto sea el monto de esa de esa operación y cómo esté estructurada: es decir, no es lo mismo si recibo todo el dinero cash que si lo recibo en cuotas. Yo necesito calzar un flujo de fondos. Obvio: si hay fondos frescos".

E hizo una aclaración que obliga a una reflexión adicional: "Esos fondos nuevos no van a incrementar la deuda total de Argentina, porque van a ser utilizados para cancelar deuda (del Tesoro nacional) que está en manos del Banco Central". Las dos cuestiones relacionadas a esta afirmación de Milei ante el canal Bloomberg es si, por un lado, debe entenderse que si no hay incremento de deuda el presidente considerará que no está obligado a pedir autorización al Congreso Nacional para endeudarse. Y la otra, si habrá restricciones al uso de esos fondos (que incrementarían las Reservas líquidas) por parte del Banco Central, en un eventual nuevo acuerdo con el FMI.

Mercosur, China y Estados Unid os

Ante una pregunta del periodista del medio financiero sobre la posibilidad de abordar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Milei respondió: "Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el tema". Y en referencia a una probable contradicción con los compromisos del país como miembro del Mercosur, señaló que "es más simple avanzar en reducir el arancel externo común pero, justamente, si pudiéramos avanzar de manera independiente cada uno de los países, tener independencia para trabajar sobre acuerdos comerciales, sería mejor".

Aseguró que, como actual presidente pro tempore del acuerdo regional, ya planteó la cuestión ante los demás integrantes: "Argentina quiere recuperar su parte dorada de la historia, cuando era un actor importante en el mundo y para eso hay que avanzar en tratados de libre comercio, hay que abrir la economía y el Mercosur no puede constituir una traba a ello".

Se refirió también a las políticas comerciales que anticipa el gobierno de Donald Trump y opinó que "no es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y, consecuentemente, su política comercial es parte de su estrategia geopolítica. Sin lugar a dudas, los lineamientos que está planteando nos van a traer un mundo mucho mejor, seguro."

Y en referencia a la relación con China, Milei hizo referencia a que tuvo “algunas reuniones muy positivas” con gente de la embajada china y con el presidente Xi Jinping, en las que “consideramos que somos economías complementarias y que tenemos mucho que hacer juntos. Son grandes socios comerciales”.