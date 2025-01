La autopsia del cuerpo del bagayero Fernando Martín Gómez reveló que recibió un golpe en el entrecejo antes del disparo que le provocó la muerte, la madrugada del 18 de diciembre en una zona montuosa cercana al Puesto 28 de Julio de la Gendarmería Nacional.

Gómez murió en circunstancias aún no esclarecidas cuando transportaba hojas de coca por un paso no habilitado desde el Estado Plurinacional de Bolivia, en Aguas Blancas. Su grupo, y otros dos grupos de "paseros", fueron interceptados por una patrulla de gendarmes que les secuestró la mercadería que transportaban, en un operativo de control enmarcado en el Plan Güemes. En ese lugar hubo un tiroteo y además de matar a Gómez, le provocaron heridas a otros dos bagayeros, uno de ellos el joven Franco Bruno Hualpa.

El informe de autopsia, al que Salta/12 tuvo acceso, detalla que el cuerpo de Fernando Gómez tiene una "equimosis en tabique nasal, de 1 cm de diámetro de color rojo violáceo". Este dato fue destacado por el abogado de la familia de la víctima, Gonzalo Ramos, quien recordó que coincide con los relatos de testigos que afirman haber escuchado un ruido como de golpe, los gritos de alguien "no, no, no" y un disparo.

Trabajadores de frontera que estaban en el lugar del hecho afirman que los aquella madrugada los gendarmes dispararon sin dar la voz de alto, como es costumbre. Hay relatos de que en el caso de Gómez, los gendarmes lo golpearon antes de dispararle.

En cuanto a la causa de la muerte, el informe de autopsia de las médicas Andrea Brunet y Jorgelina Ibáñez, del gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, confirma que su deceso fue por "asfixia y shock hipovolémico por lesión de tráquea y pulmón con proyectil de arma de fuego".

El joven, que tenía 27 años y era padre de tres niños, recibió dos disparos: uno le atravéso la pierna derecha provocándole una herida superficial, pero el otro fue letal: le ingresó por el pecho, apenas por debajo de la clavícula y le lesionó el pulmón y la tráquea antes de incrustarse en la columna. El informe precisa que el daño fue tal que le provocó la muerte en apenas minutos.

El abogado Gonzalo Ramos adelantó a este diario que pedirá que se cite a declarar a los 16 gendarmes que integraban la Sección Núcleo del Escuadron 20 "Orán".

Un arma no está

Por otro lado, el perito Hugo Flores Solís, del departamento de Criminalística del CIF, confirmó que tanto Fernando Gómez como Franco Hualpa recibieron balas de plomo.

“Se trata de dos municiones esféricas de plomo, clasificadas como Posta, siendo utilizadas en cartucho de Tipo P.G. (Propósito General – de Guerra)”, detalla el informe. También confirma que fueron disparadas "por un arma de fuego, siendo ésta de cañón liso, pudiendo ser una escopeta, un pistolón de casa y/o un arma no convencional (tumbera)".

Ambos proyectiles tienen medidas similares, 8,70 mm en el caso de la bala que mató a Gómez, y 8,50 mm la que se sacó del estómago de Hualpa. Las dos tienen improntas de presión con otras balas, lo que ocurre cuando se disparan desde un cartucho, y también tienen improntas del roce con el cañón del arma.

Sin embargo, el informe balístico afirma que no es posible identificar el arma que lo disparó porque las escopetas, pistolones o tumberas, o hechizas, no tienen cañón estriado, que es el que permite identificar un proyectil disparado por un arma.

Por otro lado, el informe balístico arrojó un dato de interés: un cartucho percutado o vaina levantado en el lugar donde fue muerto Fernando Gómez no fue disparado por ninguna de las armas secuestradas a los gendarmes que fueron sometidas a la pericia. Al parecer, esa arma no está secuestrada.

Flores peritó siete cartuchos percutados que se levantaron cerca del río Pescado, detrás del Puesto 28, en la zona de monte. Todos contenían balas de goma. Seis de esas vainas “fueron percutadas por la misma arma de fuego”. La otra fue disparada por otra arma. Existieron, dice el informe, “dos armas de fuego” en ese lugar, y una de esas armas “no posee correspondencia balística con ninguna de las armas de fuego peritadas”.

La Gendarmería informó que aquella madrugada la patrulla de la Sección Núcleo llevaba escopetas calibre 12/76. Esas armas pueden disparar cartuchos calibre 12, con el contenido que tuvieren, sean balas de goma, o de plomo.

El abogado David Leiva, también querellante en este proceso, consideró que frente a este panorama cabe la pregunta de si para la lucha contra el narcotráfico, como se propone como objetivo el Plan Güemes, "los gendarmes van solamente con escopetas para disuadir disturbios o van con armas de fuego para entrar en el monte, lugar por donde pasan las organizaciones criminales" que se describen en ese Plan.

Y consideró que debe establecerse "qué tipo de armas de fuego llevaron (los gendarmes esa madrugada), y quiénes son las que las portaron". Además de establecer qué tipo de cartuchos llevaron.

También recordó que la fiscalía ya pidió que la Gendarmería informe los antecedentes de las armas quitadas a los bagayeros, para determinar si "en estos antecedentes están las escopetas, o pistolones, o tumberas que se cargan con cartuchos de balas de plomo". Una apreciación que tiene que ver con la hipótesis de que se trató de un enfrentamiento entre bagayeros, que inicialmente se intentó instalar desde algunos sectores del oficialismo nacional y provincial.

Asimismo, el abogado señaló que si bien la pericia balística sostiene que no puede identificar el arma que disparó las balas de plomo porque no tienen cañón estriado, no no indica si la impronta de roce que tienen las balas son del tipo que dejan los cañones del tipo de estas armas secuestradas.

Leiva representa al trabajador de frontera Ariel Arnaldo Gareca, pero en su caso no se le pudo extraer la bala que quedó alojada en su cráneo. Este joven quedó con deficiencia motora.