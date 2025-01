TEATRO

Vox humana

En el marco de la programación del club de artes escénicas Paraíso, Guillermina Etkin presenta dos funciones de este trabajo interdisciplinario que explora la relación entre la voz humana y el registro de un órgano de tubos diseñado para emularla. Vox humana pone en escena tres voces, un órgano digital y a GlaDys, un instrumento electroacústico único, creado para replicar la dinámica acústica de la glotis humana. Inspirada en la historia de Aquilino Amezua, un organero vasco que investigó laringes humanas para diseñar el registro “vox humana” del órgano, la obra indaga en las conexiones entre lo humano y lo maquínico. Etkin construye una dramaturgia sonora que cuestiona qué define a la voz humana y qué revelan las máquinas sobre nuestra naturaleza. Enmarcada en el duelo por la pérdida de su padre, Vox humana es también un réquiem íntimo y conmovedor. Las subscripciones para Club Paraíso pueden adquirirse en paraisoclub.squarespace.com.

Miércoles y jueves a las 20 en Espacio CHeLa, Iguazú 451. Entrada: desde $16500, sólo para suscriptores de Club Paraíso.

Paquito

Vuelve por unas pocas funciones veraniegas –y con la incorporación de Mariano Saborido– esta encantadora biografía musical de Paco Jamandreu, diseñador elegido por Eva Duarte, figura estelar del espectáculo nacional y emblema de la moda. Basada en sus memorias (de ahí el subtítulo, La cabeza contra el suelo), la obra repasa momentos de la vida y sueños del ícono gay. La dirección es de Juanse Rausch; la dramaturgia, de Natalia Casielles y la música de Teo López Puccio. Completan el elenco Nicolás Martín, Maiamar Abrodos, Lucía Adúriz, Matías López Barrios y Paola Medrano.

Jueves a las 20.15, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $21500.

MÚSICA

Bologna

A tres años de Labyrinthitis, hasta ahora su último trabajo como Destroyer, el canadiense Dan Bejar anuncia la llegada de su próximo disco con la aparición este nuevo simple, en el que lo acompaña su compatriota Simone Schmidt, más conocida como Fiver. Anunciado para fines de marzo, Dan’s Boogie incluye nueve temas producidos por el bajista John Collins, y alimentados por la fricción que genera el interes de Bejar por las baladas jazzeras y el de su poductor por grupos como Led Zeppelin o Scritti Politti. El nuevo repertorio apareció después una promesa de año nuevo en la que Bejar se comprometió a tocar el piano todos los días. No le duró mucho, pero alcanzó a escribir la mitad de su futuro disco, entre ellos este primer adelanto, que se presenta con un video dirigido por David Galloway.

Don’t Wanna Dance

Con este nuevo simple, la banda británica Porridge Radio no solo anticipa la salida de su nuevo EP The Machine Starts To Sing, sino que también canta las hurras, anunciando su separación (“esta sera la nuestra última música nueva como Porridge Radio”, explicaron en sus redes) después de una década de existencia, desde su formación en Brighton en 2015, a partir de los cassettes de su cantante y líder, Dana Margolin. El grupo en pleno asegura que los temas del nuevo EP, anunciado para el 21 de febrero, son parte importante del cuarto y último disco del grupo, Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me, que apareció en octubre del año pasado. “Estos nuevos temas son tan importantes para nosotros como los once que integran el disco”, explican. Y agregan, anticipando la despedida, que sucederá al final de la gira que tienen programada por Europa y Estados Unidos: “Esta banda fue nuestra vida, ahora somos familia”.

ONLINE

El mejor infarto de mi vida

Las adaptaciones de novelas de Hernán Casciari están a la orden del día. A la reciente versión cinematográfica de La uruguaya dirigida por Ana García Blaya se le suma ahora esta serie de Disney+ basada en el libro semiautobiográfico del escritor argentino. El encargado de darle vida a Ariel, el más particular de los héroes, es Alan Sabbagh, celebrado actor que ha hecho de sus personajes humorísticos un verdadero referente del cine independiente nacional. Ariel es un ghost writer cuyo humor mordaz y algo agrio refleja a la perfección su vida personal: desordenada, frustrante y en eterna crisis por pequeñas y grandes cosas. La gota que derrama por completo el vaso es la separación de su mujer: de viaje por Uruguay y en una casa de alquiler el protagonista sufre un infarto justo cuando conoce a otra mujer con la cual comienza una relación. La sinopsis promete “una historia divertida, emotiva y fuera de lo común que realza el poder de la generosidad, las cadenas de favores y el buen karma”.

La chica de la aguja

El nuevo largometraje del sueco Magnus von Horn, que viene de competir en Cannes y está disponible en Mubi, reconstruye uno de los casos policiales reales más famosos en la historia de Dinamarca: la de Dagmar Overbye, una niñera que entre 1913 y 1920 asesinó entre diez y veinticinco bebés entregados para que fueran adoptados por familias de buen pasar. Von Horn crea un personaje de su invención, Karoline, una joven de clase trabajadora que, luego de entregar a su propio hijo, entabla una tenebrosa relación con la criminal, sin saber lo que oculta su local de dulces en Copenhague. El blanco y negro contrastado del director de fotografía Michal Dymek construye un clima de cuento de hadas oscuro.

CINE

Emilia Pérez

Ambiciosa, extrema y definitivamente polémica, la nueva película del francés Jacques Audiard, que puede verse en salas de cine, ganó el Premio del Jurado en Cannes y es una de las principales favoritas para los próximos premios Oscar. Cruza de melodrama, musical y retrato social con temática compleja y dolorosa, la historia del narcotraficante que se transforma en mujer y termina luchando junto a los familiares de los desaparecidos por la violencia narco viene encantando a los votantes de los principales premios de esta temporada y enojando a la comunidad mexicana por razones al menos atendibles. La española Karla Sofía Gascón es la tal Emilia, al tiempo que Zoe Saldana encarna a la abogada que acompaña su proceso de transición y vela por los intereses económicos y personales del excriminal. Completan el reparto multinacional Selena Gomez y, en un pequeño papel, el venezolano Edgar Ramírez. ¿Pastiche de difícil deglución o creación jugada? Cada espectador podrá sacar sus propias conclusiones.

Musicales en el Malba

La sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) termina el mes con un programa de films musicales de todas las épocas, nacionalidades y estilos. Hoy por la noche, exactamente a las 22, podrá verse la peculiar aproximación de Francis Ford Coppola al género, Golpe al corazón, la película que llevó a la bancarrota al gigante del Nuevo Hollywood. El ciclo continúa el jueves 30 con una rareza, Noche de gala, largometraje de 1937 dirigido en Austria por el prolífico cineasta húngaro Geza von Bolvary. Un día después se exhibirá nuevamente la copia en 35mm de Adiós Sui Generis, de Bebe Kamin, el film que registró la despedida de la famosa banda en el recital del Luna Park el 5 de septiembre de 1975.

TV

Critics Choice Awards

Los terribles incendios que asolaron una parte de la ciudad de Los Ángeles obligaron a la Broadcast Film Critics Association –los organizadores de los reconocidos premios de la crítica estadounidense y canadiense–, a aplazar la ceremonia, originalmente propuesta para el 12 de enero. Finalmente, hoy será la noche en la cual se conocerán los nombres de los ganadores, otro peldaño más hacia el camino de la gran ballena blanca, los Oscar. Divididos como los Globos de Oro entre la pequeña y la gran pantalla, los principales nominados para esta 30° velada de los galardones en el terreno cinematográfico son Cónclave y Wicked, con once posibles estatuillas para cada una, seguidas de cerca por Duna: parte 2 y Emilia Pérez. En cuanto a las nominaciones televisivas y de plataformas de streaming, Shogun encabeza las nominaciones con cinco ítems en su haber, acompañada por El Pingüino y Hacks. La conductora del evento será la comediante, actriz y escritora Chelsea Handler.

Hoy desde las 21, por TNT.

S.W.A.T.

La famosa serie de los '70, que acompañó al menos a cuatro generaciones de televidentes, recibió el típico tratamiento de la remake a partir de 2017, basada en parte en la versión producida para la pantalla grande y estrenada cuatro años antes. La señal de cable AXN comenzó a exhibir los episodios de la temporada cinco (son ocho en total) de la historia protagonizada por Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore), quien al comienzo de la saga es ascendido a líder del equipo bajo el comando de la capitana Jessica Cortez (Stephanie Sigman), con quien mantiene una relación sentimental en secreto. Cada entrega unitaria implica un nuevo caso, emociones y un poquito de acción.

Martes a las 22, por AXN.