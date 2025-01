Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) presentaron un habeas corpus preventivo ante la Justicia luego de que, el 10 de enero pasado, dos personas sin identificación se presentaran por la noche en la casa de una de las trabajadoras de la guardería El Escaramujo de Florencio Varela y exigieran información sobre una compañera suya.

"Una moto con dos personas estacionan en la puerta de su casa, la llaman y le dicen: 'Vos sos tal y tal, con DNI tanto, sabemos que estás en el FOL, que participás en este lugar, queremos saber dónde está tal persona que es también parte de la organización'", relató Ana Lucía Cannone, delegada del FOL, en diálogo con la 750.

Ese episodio no fue el primero, pero sí el más grave. Los hombres que se presentaron en el domicilio de la mujer hostigada aseguraron que no eran policías, pero no especificaron por qué querían localizar a su compañera y dieron conocimiento de manejar información sobre la rutina de la mujer. "Es totalmente ilegal", subrayó la delegada del FOL.



Además, el pasado 3 de enero una camioneta sin patente estacionó por varias horas frente a los locales que sostiene el FOL en el barrio: uno es la guardería "el Escaramujo", un espacio de niñeces y adolescencias, y el otro, "Oye merendero".

"Nosotros entendemos que, sea lo que sea, es grave en términos del hostigamiento y la persecución. Presentamos en la Justicia un habeas corpus preventivo, por un lado, para pedir la protección, pero también para decirle a la Justicia que, si hay una causa y esto está enmarcado en una investigación, queremos saber cuáles son los hechos de los que se acusa (a las compañeras)", manifestó Cannone con Gustavo Campana.



Por último, la entrevistada destacó la importancia de la presencia de las organizaciones sociales en los barrios, sobre todo ante la crisis económica: "Donde las organizaciones sociales no están crecen las bandas de delicuencia, sobre todo el narcotráfico, que hoy en día se siente más fortalecido para pisar los territorios donde las organizaciones sociales empiezan a desarmarse y también, en concreto, la importancia de poder dar un plato de comida, al menos, una vez a la semana", concluyó.