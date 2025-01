El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que desde hace tres semanas las trabajadoras de la guardería El Escaramujo, en Florencio Varela, y las familias que llevan a sus niños son seguidos por personas no identificadas y vigilados desde autos sin patente. El episodio más grave ocurrió cuando, tras seguir durante varios días a una de las integrantes de la organización social que se encarga de preparar la merienda, dos hombres se presentaron en su casa, de noche, para interrogarla sobre las actividades que se realizan en el espacio y preguntarle sobre una de sus compañeras. “Es posible que se trate de una nueva causa judicial contra las organizaciones sociales. Creemos que esta gente puede ser de la Federal y estar buscando a las referentes del movimiento. Pero lo hacen sin identificarse, apretando a quienes sostienen la guardería, utilizando vehículos sin patente y con métodos de intimidación, para meter miedo”, dijo a Pagina/12 Carlos Fernández, referente del FOL.

La organización presentará un habeas corpus ante la justicia para que garantice la seguridad de las mujeres que trabajan en el centro de cuidados, un espacio de infancias y juventudes que funciona hace más de 20 años, dando acompañamiento y contención a las familias del barrio Santa Rosa.

Entre los militantes hay preocupación por el merodeo de estos autos sin patentes y el modo en que sus conductores interrogan a los vecinos. Ana Lucía Canone, del FOL de Florencio Varela, contó que notan “una voluntad de mostrarse, un hostigamiento. Quieren que sepamos que nos están siguiendo”.

Por ejemplo, se estacionan durante largo tiempo en la esquina de la guardería. “Las dos personas que se presentaron por la noche en la casa de nuestra compañera le hicieron saber que conocían su nombre y dni, y le mencionaron otro de los centros culturales que tenemos en el distrito, dando cuenta que están realizando tareas de inteligencia”.

Otros consultados, también integrantes del FOL, agregaron que estas personas le dijeron "quedate tranquila, que no somos canas" y le preguntaron cosas como por qué una de sus compañeras no llevó a su hija al jardín". "Si son tareas encargadas por un juzgado, realizarlas con personal que no se identifica y seguirlas con autos sin patente es de una ilegalidad muy grande”, marcó.

El habeas corpus será presentado por el colectivo de abogados La Ciega. "Entendemos que policías de civil se presenten en la casa de las compañeras o en los centros culturales haciéndoles saber que conocen su nombre, su dni, si tienen hijas y si fueron o no a la escuela es una práctica de amedrentamiento propias de la dictadura. Creemos que esto pone en riesgo su libertad ambulatoria. Lo que le pedimos al juzgado de Garantías de turno es que libre oficio al ministerio de Seguridad y a la justicia federal para conocer en el marco de qué se realizan estas tareas, y para que tomen medidas para identificar a quienes las realizan", indicó la abogada Sofía Ballesteros.

Dos casos de violencia en investigación

Por otra parte, dos episodios de violencia recientes -la quema del auto de Rubén López, Secretario de Acción Política de ATE Capital y el intento de incendio de un predio del FOL en Escobar (un FOL escindido del de Florencio Varela) siguen bajo investigación. “Sabemos que los que iniciaron el fuego fueron dos personas que llegaron a las diez de noche en una moto. En el predio tenemos un polo textil y había compañeras trabajando, que lo vieron a tiempo. Podría haber sido una desgracia mayor porque tenemos tubos de gas, pero por suerte los bomberos y Defensa Civil actuaron muy rápido”, contó Marianella Navarro referente de la organización social. Por ahora no está claro si se trató de un hecho de vandalismo a secas o con tintes ideológicos. En cuanto a la quema del auto del dirigente de ATE, la fiscalía a cargo mantiene la investigación en reserva.