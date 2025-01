Se conocieron los resultados de los primeros peritajes del incendio de Epuyén, localidad de Chubut, donde el fuego ya arrasó con más de 3 mil hectáreas de bosque y 70 viviendas. Fueron realizados por la Policía Científica provincial con asistencia de la Policía Federal Argentina y certificaron la presencia de vidrio derretido y muestras coincidentes con acelerantes, es decir, combustibles que habrían permitido una propagación rápida de las llamas. Las autoridades provinciales responsabilizaron a los mapuche, pero los ambientalistas insisten en que las causas están en el cambio climático y la proliferación de especies exóticas como los pinos, que cubren grandes extensiones por su rédito económico.

La Policía Federal trabajó con su División de Siniestros en conjunto con efectivos de la unidad operativa de Esquel desde el martes. Tuvieron la asistencia de un can detector de hidrocarburos. Los restos de hidrocarburos fueron detectados en un sitio donde, en una inspección anterior, se hallaron vidrios rotos.

Los peritos de la policía provincial trabajaron en el terreno y secuestraron “restos de tierra” cerca del callejón Mirador del Lago Epuyén, donde testigos habrían asegurado que empezaron las llamas. En estas muestras se detectó la presencia de material acelerante que será sometido a estudios de laboratorio.

A su vez, la investigación descartó la hipótesis de un accidente vinculado al tendido eléctrico y expuso similitudes entre el material hallado y el encontrado en inmediaciones de la Estancia Amancay, en la localidad de Trevelin. Este caso fue conectado por el mismo gobierno ni bien sucedió días después del incendio. Denunciaron con liviandad que personas desconocidas "utilizaron bombas molotov para destruir vehículos, maquinarias y un motorhome" e inculparon a la Justicia de brindar impunidad a "los mismos delincuentes de siempre", resucitando el fantasma de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

La lectura que hacen las autoridades provinciales de este informe coincide con la argumentación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que culpó antes de acceder a los peritajes --y que estuviesen terminados-- a la comunidad mapuche. El gobierno intentó desviar la atención rápidamente de su accionar y del presupuesto destinado al manejo del fuego a nivel provincial y nacional, apuntando a un blanco fácil: la comunidad originaria.

A principios de enero, la comunidad Lof Pailako fue desalojada de Los Alerces con un despliegue de Fuerzas que caracterizaron como un "show mediático", ya que no iban a resistirlo porque, como dijo Mora Millán, integrante de la red de solidaridad con la Lof Pailako, a Las12: "Ya sabemos que los muertos siempre los ponemos nosotres”. Si bien la comunidad se fue antes, el operativo contó con el gobernador y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que en su gestión anterior había encabezado otra persecución a las comunidades originarias de la Patagonia.

Según GreenPeace, el 95% de los incendios forestales se deben a la acción humana y, según los resultados del informe, el caso de Epuyén también lo fue. Sin embargo, para Hernan Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización ambientalista, gran parte de los incendios son accidentes y la intencionalidad, en general, tiene que ver con el cambio de uso de suelo y el desmonte.

Además, el ambientalista llamó la atención sobre la creación de un discurso de odio por parte del gobierno: "No se puede culpabilizar a un pueblo, salir a decir 'los mapuches' es muy impreciso y criminaliza a toda una comunidad. Es como salir a decir los alemanes, los italianos... Los funcionarios no deberían salir a hacer declaraciones. En todo caso, está la Justicia que investiga. Acá están mezclando diferentes cuestiones".

Así, alertó del uso del colectivo mapuche para minimizar la poca capacidad de ataque a los múltiples focos de incendio. "Hay un aprovechamiento por parte de la dirigencia política de culpabilizar a alguien o a un sector con el cual tenés conflictos, como los territoriales que se tienen con el pueblo mapuche. Se deben abordar desde la búsqueda del diálogo, el consenso y respetando los derechos internacionales que tienen los pueblos originarios. El Estado debe buscar consensos y pacificar en los conflictos: no aplicar la fuerza ni salir a acusar así. Todo lo que tengan para demostrar, lo tiene que demostrar la justicia, no los dirigentes políticos, o sea, la justicia tendrá que determinar con nombre y apellido en todo caso, si es que hubo intencionalidad", determinó.

En las experiencias de Giardini en GreenPeace: "Las comunidades mapuche viven en armonía con la Mapu --la tierra--: no están prendiendo fuego los bosques, que son su casa. Eso no respondería a la cosmovisión y a la forma de pensar del pueblo mapuche que defienden el territorio de la minería y de actividades extractivas que incluso promueve el gobierno de Chubut como la megaminería. Defienden el agua, el bosque... Es muy irresponsable y maliciosa la salida acusar así a un pueblo entero".

Según lo trascendido del peritaje, no hay restos de hidrocarburos en todo el territorio. Pero sí se detectaron en un sitio cercano, donde los brigadistas debieron construir un cortafuego para intentar frenar el avance de las llamas. Los materiales estaban en inmediaciones de un pinar, a 30 metros del callejón del Mirador del Lago y a 8 metros de una edificación antigua. Así, hubiese o no una gran presencia de aceleradores químicos, en el terreno se contaba con la presencia de pinos, especie exótica que por su sequedad no habitual, es un acelerador natural en los incendios del país. Estas plantaciones en Epuyén fueron fundamentales para que en 12 horas se consumieran más de 2 mil hectáreas.

"Se está desviando el foco de atención: acá hay una crisis climática que los gobiernos no están asumiendo. Tampoco escuché a ningún funcionario decir qué va a hacer este el tema plantaciones de exóticas todavía. No escuché cuál es el plan para erradicar a los pinos y volver a poner los bosques nativos en la Patagonia", demandó Giardini.

Informe: Natalia Rótolo