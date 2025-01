El nuevo año no le cambió la cara a Newell's. El equipo de Mariano Soso comenzó la temporada con una derrota en el Coloso del Parque que no hace más que extender su muy mal momento deportivo. El equipo mostró alguna reacción en el segundo tiempo, ya cuando perdía, y lo tuvo para igualar en un tiro penal que falló Ever Banega. Los refuerzos no aportaron nada y solo para destacar quedó el esfuerzo de Silvetti.

Newell’s tuvo todas las intenciones pero muy pocas ideas. De este modo el equipo de Mariano Soso fue perdiendo consistencia a medida que el tiempo pasaba e Independiente Rivadavia logró demostrar que para ir por en el arco rival tenía más recursos. Es que Banega se desconectó rápido del juego, Maroni no pudo asumir responsabilidad creativa, Silvetti no gravitó y así fue poco lo que hubo en campo de los mendocinos. Sin peso en ataque la lepra probó con remates de larga distancia y Tabares exigió a Centurión con un remate alto que el uno desvió al tiro de esquina.

Las debilidades ofensivas de Newell’s ya son conocidas hace tiempo por el hincha. Lo que armó Soso no mejoró mucho los antecedentes del equipo. Cardozo no fue volante ni defensor, Regiardo se esforzó con despliegue para ayudar en defensa y ataque pero no fue suficiente cuando la visita jugó con la pelota. Es que cada vez que Independiente cruzó la mitad de cancha se movió con espacios y la sensación de riesgo estaba latente en el Coloso.





Villa generó problemas en todas sus intervenciones. Pero el gol visitante vino por izquierda, con un centro pasado que tomó Peinipil por detrás de todos para imponerse a los defensores y el uno rojinegro. El gol de la visita no sorprendió y tuvo algo de justicia. Porque los mendocinos siempre mostraron saber qué querían jugar y la Lepra fue todo improvisación.

Soso no dudó en cambiar para el segundo tiempo y puso en cancha a García y Tirado. Dejó en el banco a Cardozo y Tabares, asumiendo así el fracaso de su puesta en escena. El equipo en el complemento tuvo más presencia en ataque y a veces abrió espacios. Silvetti logró jugar en el área y García exigió a los defensores. Pero la ocasión de gol estuvo en los pies de González con una volea en el área chica al cuerpo del arquero.

Newell’s jugó más rápido y presionó en cada pelota al rival. Pero nunca tomó mal parado al fondo de Independiente. Solo un fallo tuvo el fondo del equipo de Alfredo Berti. Lo empujaron a Salcedo en una pelota que fue a buscar pero Centurión se quedó en gran forma con el disparo cruzado de Banega desde el punto del penal. Por el resto, la Lepra solo tiró centros para tentar al azar y eso no ocurrió. Los silbidos fueron la retribución de los hinchas al final del juego.

0 Newell’s: Reinatti; Salcedo, Lollo, Sosa; Cardozo, Regiardo, Tabares; Banega, Maroni; Silvetti, González. DT: Mariano Soso

1 Independiente (M): Centurión, Gómez, Villalba, Studer, Peinipil; Toneto, Amarfil, Cardillo, Sequeira; Villa, Ramis. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT: 43m Peinipil (IR),

Cambios: ST: Desde el inicio García por Tabares y Tirado por Cardozo (N), 15m Chiaverano por González (N), 21m Bottari por Toneto por y Costa por Ramis (IR), 35m Funez por Salcedo (N), 36m Barbieri por Gómez y Ortega por Villa (IR), 45m Altamirano por Maroni (N),

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Coloso del Parque

Incidencia: ST: 18m Centurión (IR) contuvo un tiro penal de Banega (N)