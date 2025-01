La casa de Rosmery Aramayo Torres, en el barrio Ferroviario, en Salvador Mazza, fue allanada ayer. La mujer de 52 años lleva una semana desaparecida. Ayer también se llevó a cabo otra jornada de búsqueda sin resultados en la zona conocida como Pozo La Yegua 1 y 2, donde el marido dijo que la mujer "se cayó".

José Miranda, el marido de Rosmery, está detenido desde el sábado, tras haberle mentido a las autoridades. Empezó diciendo que Aramayo había terminado la relación de pareja y se había ido por su cuenta. El lunes pidió declarar y contó otra versión de los hechos, esta vez dijo que la mujer se cayó en la laguna conocida como Pozo La Yegua y que él no pudo rescatarla porque no sabía nadar, algo que también fue desmentido por una hija de Rosmery. Tras varias jornadas de búsqueda, no se ha podido localizar a la mujer.

En el allanamiento en la casa donde convivía el matrimonio de Rosmery y José junto a sus dos hijos intervino el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a la Policía. Mientras se realizaba el operativo se cerró la cuadra. Se supo que dentro de la vivienda se encontraba el hijo más pequeño de la pareja, de 7 u 8 años de edad, y también habría estado otro hijo de 21 años.

Respecto al niño, la Asesoría General de Incapaces informó a Salta/12 que intervino de oficio la asesora Fernanda Chocobar, quien a su vez dio la intervención a la Delegación de Niñez y Familia de Tartagal y a la Dirección de niñez y Familia de Salvador Mazza.

"Ahora es otra la caratula, 'femicidio', asi que van a determinar con los informes que presenten lo que sea más favorable para el cuidado del niño", indicaron desde la Asesoría.

Mientras se allanaba la casa, la hija de Rosmery, Kimberly Santillán esperaba novedades también afuera, ella reside en Tarija pero se trasladó a Salvador Mazza desde la desaparición de su madre. En su caso, no pudo volver a entrar a esa propiedad desde la ausencia de su mamá.

Kimberly Santillán, hija de Aramayo, se declaró sorprendida por este operativo y reprochó la demora con que se llevó a cabo, ya que pasaron varios días desde la desaparición de su madre. Hizo esas declaraciones en una entrevista que dio al periodista Raúl Costes.

"Esto tendría que haber sido desde el primer día que nosotros iniciamos la denuncia", cuestionó la hija. "No creo que encuentren nada, la camioneta lavada, la casa acomodada, ropa lavada" consideró.

Aunque la camioneta está secuestrada, Kimberly dijo que fue lavada antes, precisó que José Miranda es mecánico, tiene "sus hidrolavadoras y sabe perfectamente cómo hacer desaparecer cualquier tipo de cosas". También indicó que en los primeros dos días, mientras estaba la camioneta, hubo familiares de Miranda que llegaron en dos autos. "Los vecinos sacaron fotos, ellos están al pendiente de todo, yo no estoy aquí, pero hay otros ojos que se quedan aquí por mí, entonces sacaron fotos y me las pasaron. Son familiares de él, que entraban y salían, y también tengo entendido que ellos sacaron cosas de acá, de la casa de mi mamá", manifestó la hija.

Desde que la causa se caratuló como femicidio está a cargo del fiscal Rafael Medina, quien no estuvo en el allanamiento realizado por el CIF.

Otro día de búsqueda sin resultados

Respecto a los rastrillajes, Kimberly explicó que su hermano, volvió a viajar a Tartagal en esta jornada, ya que se está encargando de seguir esos operativos. Ambos son hijos solo de Rosmery.

"La única información que manejo es que todos están cansados, porque hace un calor insoportable ahí, y que están poniendo todo de su parte, hay buzos que se están metiendo abajo, (la División) Lacustre también estaba, estaban los canes", contó.

"Después de días de caminar, buscar agua, arena, borseguíes,etcétera, están muy cansados", dijo anoche a Salt/12 el presidente de bomberos voluntarios de Salvador Mazza, Salvador Alberto Valenti, tras una jornada más sin haber hallado a Rosmery. Una bombera tuvo que recibir asistencia médica y le colocaron suero tras los extenuantes días de búsqueda.

Valenti detalló que buscaron en los lugares conocidos como Pozo La Yegua 1 y Pozo La Yegua 2 y Santa María. "Bomberos voluntarios y lugareños buscamos incansablemente sin resultados positivos", manifestó. También precisó que ya buscaron por tierra "a la derecha de la curva de Juan, varios kilómetros, en dos fincas, y nada".

El presidente de bomberos también informó que el jueves mantuvieron una reunión con el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, y familiares de Rosmery. El jefe comunal se puso a disposición de la familia.

Una confesión, un policía de testigo

"(José Miranda) declaró a su hijo en común con mi mamá donde estaba mi mamá el segundo día de búsqueda", dijo Kimberly. El sábado cuando el marido de Rosmery ya estaba detenido en la comisaría, su hijo fue a verlo.

Santillán detalló que Mirand le dijo su hijo: "me mandé una cagada". "Eso es lo que el comandante, el que estaba ahí, nos informó a nosotros, porque él estaba al lado de él. (...) (Le confesó) 'Me mandé una cagada. Sí, yo la llevé a tu mamá al Chaco, está en el Pozo La Yegua, en el segundo Pozo La Yegua, y la tiré ahí, y como no sabe nadar, yo la dejé ahí'", añadió Kimberly.

"(José Miranda) dijo que la tiró y no soy yo una mentirosa. Hay un comandante que entró con mi hermano, el comandante escuchó, entonces tampoco él se puede negar y decir que no ha oído, o que no ha dicho, o que (el hijo) no habló con su padre. El oficial de policía escuchó", manifestó.

Kimberly agregó que este hermano de lazo materno no le habla. "No nos quiso decir nada, pero sí, quién salió a decir todo eso fue el policía, entonces yo voy a creer a un policía, porque él no tiene por qué mentir", afirmó.

"No puedo dormir, no puedo vivir, no puedo vivir así, me parte el corazón, no sé dónde está mi madre, estoy desesperada (...) no tengo fuerzas para nada, lo único que pido, lo único que pido de todos es que mi madre aparezca, nada más, no me importa lo que hagan con José, no me importa nada, lo único que quiero es el cuerpo de mi madre, nada más", expresó la hija.

El jueves, Kimberly invitó a vecinos y vecinas a poner velas y elevar oraciones en la puerta del negocio de Rosmery.