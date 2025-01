Luego de su debut en el 5-0 ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, Ander Herrera fue presentado oficialmente este viernes y sostuvo: "Quería cumplir este sueño".

Una vez que finalizó la jornada de trabajo en vistas al debut de este domingo en la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors, el vasco se sentó en la sala de conferencia junto al presidente Juan Román Riquelme, que arrancó diciendo: "Estamos muy contentos de que un jugador como Ander elija nuestro club. Sin su deseo hubiera sido imposible. Nos da mucha felicidad decir que sos un bostero más", fue la frase de bienvenida al refuerzo europeo.

Luego, Herrera tomó la palabra y confesó: "Llega un momento en el que uno piensa que el final no está lejos y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Ya cumplí algunos sueños, como jugar en grandes clubes y en la Selección, pero llegar al más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo era otro de ellos. Quería cumplirlo. Dije que si salía esta opción no lo iba a dudar, y le di para adelante. Lo contractual fue lo de menos, cuando termine mi carrera quería decir que jugué en Boca".

Además de remarcar sus ganas de debutar en La Bombonera, "algo que he imaginado muchas veces", Herrera hizo énfasis en que el estilo de Gago le sienta bien: "Los centrocampistas vamos a estar en contacto con el balón y para mí es fuerte que un DT quiera eso".

Al ser consultado, afirmó que estuvo en contacto con Leandro Paredes: "Me habló y me felicitó por venir a Boca. Me dijo lo importante que es jugar en esta institución".

Asimismo, aseguró: "Camilo (Rey Domenech) es un chico especial. Lo vi en San Nicolás y uno se da cuenta de que tiene algo especial. Hay que cuidarlo y no ponerle más presión. Los de experiencia tenemos la responsabilidad de que los chicos disfruten. No me sorprendió ninguno porque los conozco, a Zeballos lo tenía visto, y Aguirre y Velasco tienen buenas cosas", respondió sobre sus nuevos compañeros.