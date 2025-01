"Lo que viví ayer (por el jueves) con la hinchada en el estadio fue increíble. Estoy contento de estar aquí”, aseguró Keylor Navas, la figura que contrató la dirigencia de Newell’s por dos años. La sonrisa del arquero de Costa Rica no se le desdibujó nunca de la cara y mostró entusiasmo por volver a jugar. “Estoy disponible”, aseveró. Navas fue presentado ayer entre rostros adustos de directivos tras el fallido debut del equipo en el torneo Apertura y su estreno con la rojinegra se puede dar el lunes ante Banfield.

No había ánimos en Newell’s. Luego de la derrota ante Independiente Rivadavia en el Coloso del pasado jueves la desilusión volvió a contagiar a los hinchas, saturados de temporadas acumuladas de instrascendencia deportiva. Pero había una sonrisa que tenía argumentos. La de Keylor Navas, ex arquero de Real Madrid que ayer se presentó ante los rojinegros. “Sabía que Newell's es de trayectoria por mis ex compañeros. Es un club bastante conocido a nivel mundial. Estar en el Coloso fue impresionante. Sabemos que tenemos que salir a la cancha a darlo todo y sacar el carácter que tiene cada jugador. Estuve en grandes lugares pero lo que viví ayer con la hinchada, es algo único”, resaltó el nuevo refuerzo leproso. El ex compañero de Lionel Messi en el PSG de Francia reconoció que habló el ídolo de la Selección antes de definir su llegada al club. “Hablé con Messi, estoy contento de estar aquí. Es un día importante para mi vida. La transparencia y la honestidad con la que me habló el presidente (Ignacio) Astore me dejó muy tranquilo para tomar esta decisión”, valoró el arquero de 38 años.

Navas entrenó ayer por primera vez con el plantel y manifestó las ganas de debutar el lunes a las 20 ante Banfield en Buenos Aires. “Estoy muy bien, en este tiempo que estuve fuera de las canchas (seis meses) recargue energías de algunas situaciones que pasamos. Estoy en perfectas condiciones para jugar. Trato de ser un líder. Pensar en positivo, esto no es tenis, y se necesita un trabajo en conjunto. En una misma línea podemos liderar y quiero ayudar desde todo lo que viví en mi carrera. Estoy a disposición para lo que necesiten, no quiero que se hablé de Keylor sino del equipo”, expresó el nuevo arquero rojinegro. Por último Navas apunto: "La liga argentina es competitiva, no es fácil. El club tiene un proyecto ambicioso, hay que ir paso a paso y ganar".