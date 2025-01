Mientras el gobierno de Javier Milei amenaza con derogar las políticas de género aprobadas por ley, toda la energía de la Casa Rosada está puesto en su objetivo prioritario para las extraordinarias del Congreso: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por ahora, sin embargo, no cuenta con los votos para conseguirlo. La resistencia que genera la iniciativa, incluso entre los bloques colaboracionistas, obligó al principal negociador del Ejecutivo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a abrir una ventana de negociación en busca de suspenderlas para las elecciones legislativas de este año. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, reabrirá el martes próximo la negociación con las bancadas aliadas para arrimar posiciones y ordenar un cronograma de funcionamiento en las comisiones y el recinto, donde el tratamiento se podría postergar ante la falta de acuerdo.

Tras comunicar a sus interlocutores que la prioridad del oficialismo es eliminar las PASO, Francos se llevó de la reunión con los bloques colaboracionistas de este miércoles en el Senado la certeza de que no tiene los votos para derogarlas y abrió una negociación para suspenderlas. La misma opinión que había recogido el jefe de Gabinete de los mismos bloques amigables de diputados en el encuentro que mantuvo en Casa Rosada.

Pero ayer, el presidente del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, anticipó que el oficialismo conquistó los apoyos necesarios para avanzar en su eliminación. "He hablado justamente con todos los jefes de bloque y no quiero decir antes de una votación, pero es muy probable que las PASO sean eliminadas", confesó el legislador en una entrevista a Radio Rivadavia. Optimista, volvió a esgrimir el argumento sobre el costo fiscal de las primarias, aunque el objetivo del oficialismo es mantener la fragmentación política entre sus posibles competidores en las elecciones.

Las declaraciones de Bornoroni en víspera de la negociación de Menem con las bancadas dialoguistas parecen no coincidir con la realidad. El riojano extendió el convite a los bloques del PRO, la UCR, EF y el MID, y el propio Bornoroni les comunicó que el cronograma tentativo es sesionar el 6 de febrero con los proyectos de Ficha Limpia y Juicio en Ausencia, que tiene dictamen de la Cámara baja, y que el 11 se abordaría las PASO en el recinto. Una muestra que un posible acuerdo aún está lejano pese a las prioridades que fijó la Casa Rosada.

Aunque ningún bloque hizo públicamente su postura, el debate interno empezará a definirse en varias reuniones la semana próxima. En el PRO predomina el camino elegido por el alcalde porteño Jorge Macri de suspender las PASO (ya convocó a extraordinarias a la Legislatura para febrero); en medio de una disputa interna sobre si acordar o no una alianza electoral con el oficialismo. En el bloque oficial de la UCR, un sector importante prefiere sostenerlas para tratar de ordenar la interna partidaria aunque admiten –como dijeron a PáginaI12-- que “si el gobierno consigue los votos para suspenderlas posiblemente acompañaríamos”.

En el heterogéneo interbloque de Encuentro Federal, que comanda Miguel Pichetto, las opiniones están divididas. Mientras los socialistas santafesinos defienden las primarias, reivindican la experiencia provincial y no creen convenientes cambiar las reglas en un año electoral; los cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora –provincia donde no existen las primarias— están dispuestos a eliminarlas. En tanto, los ex macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot tampoco quieren su eliminación. El MID, bloque satélite libertario, acompañaría la derogación.

Entre los relegados del convite oficialista, los radicales díscolos de Democracia para Siempre no acompañarán la eliminación de las primarias, con la vista puesta en la disputa partidaria. Como anunciaron en discrepancia con el temario y la exclusión del Presupuesto, podrían no dar quórum y si el oficialismo lo consigue bajarían al recinto para votar en contra. Consideran que será difícil para LLA alcanzar los 129 votos necesarios para la eliminación de las PASO. El debate interno está centrado en si acompañar o no el proyecto de Ficha Limpia.

Todas las miradas están puestas entonces en Unión por la Patria, la bancada que podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Desde el bloque peronista adelantaron a PáginaI12 que no lo consideran un tema prioritario para la sociedad y que volverán a insistir con la incorporación al debate del Presupuesto 2025, clave para las provincias y para que el Gobierno central no maneje a discreción los recursos nacionales.

La decisión la tomarán en un debate interno una vez que termine de definir el cronograma de las primarias. De todas maneras, consideran que lo máximo que podría alcanzar el gobierno libertario sería la suspensión, pero no la eliminación.