El discurso de Donald Trump en su reciente toma de posesión suscitó repercusiones tanto por el estilo arrogante como por los contenidos que, para muchos interlocutores, no solo expresan una perspectiva autoritaria en cuanto a los temas y sino también una supuesta supremacía de Estados Unidos respecto del resto del mundo. Una de las personas que más severamente criticó las palabras del mandatario norteamericano fue el brasileño Leonardo Boff (86 años) uno de los teólogos de la liberación de mayor reconocimiento, no solo en América latina, sino a nivel mundial.

Según Boff "lo que hizo pomposamente Donald Trump es una declaración de guerra contra la Tierra y contra la humanidad". El teólogo, decidido denunciante de las consecuencias del cambio climático, sostiene que si el norteamericano "lleva a cabo su intención de explorar cada fuente de petróleo y fomentar el retorno al uso de la gasolina en los coches en lugar de los eléctricos, podría empeorar poderosamente fenómenos extremos como tifones y tornados, tan frecuentes en EE.UU. y otras partes del planeta". El intelectual latinoamericano califica a Trump como "supremacista blanco", "arrogante" y "estúpido".

"El país que más contamina la atmósfera"

En un artículo titulado "La edad de oro que nació muerta y el comienzo de la edad de hierro", el brasileño que milita la defensa del medio ambiente afirma que "además, con el aislacionismo económico que quiere imponer a los EE.UU. (Trump) está destruyendo los puentes que unían dolorosamente a todos los países dentro de la única Casa Común, en un proceso irreversible de planetización, como nueva fase de la propia Tierra y de toda la humanidad".

Por eso, sostiene, "nada es más grave que la retirada del Tratado de París de 2015, por el que todas las naciones se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 para que el clima de la Tierra no supere los 1,5 grados centígrados en referencia a la era preindustrial (1850-1990)", recordando además que "Estados Unidos es el país que más contamina la atmósfera".

Sobre el tema agrega que "después de miles de años de migración a través de continentes, las personas regresan para reunirse en un único lugar común: el planeta Tierra, convertido en Hogar Común de todos y sus culturas". Según Trump, dice Boff, "todo eso debe ser demolido en nombre de la supremacía absoluta e incuestionable de Estados Unidos sobre todo y sobre todos".

Para el intelectual brasileño "no es improbable que lleguemos a un punto de no retorno y avancemos hacia el encuentro no de la presunta edad de oro, exclusiva de Estados Unidos y no de toda la humanidad, sino hacia la edad de hierro con el retorno a formas menos civilizadas de convivencia entre todos y cuidado y respeto de la naturaleza".

De ser así, sigue diciendo Boff, "será un fracaso rotundo impuesto a la arrogancia de un supremacista blanco y una frustración a los sueños de muchos de la humanidad que nunca renunciaron a la gran utopía de Teilhard de Chardín de construir la Noosfera (mentes y corazones unidos) o del Papa Francisco, de todos colaborando juntos para realizar la fraternidad universal, siendo todos hermanos y hermanas de la naturaleza y entre todos los seres humanos".

"Los sueños nunca mueren"

Entre otras cuestiones el autor señala en su texto que "nunca antes en la historia de los presidentes norteamericanos habíamos visto tanto arrogancia, un espíritu de exclusión y una clara voluntad de utilizar su enorme poder, especialmente el militar, para subordinar a todos los países, y hacer de cada región del planeta dentro de su ámbito un objeto de control y apropiación de los intereses estadounidenses", poniendo como ejemplo las antojos de Trump para hacerse del Canal de Panamá. Groenlandia e inclusive Canadá.

Respecto de la pretensión de Trump de imponer la paz por la fuerza, Boff sostiene que la "ceguera narcisista" del presidente de Estados Unidos, le impide darse cuenta que "este tipo de paz no es paz, sino, como mucho, pacificación" y que "generará humillación, resentimiento y deseo de venganza en quienes sean pacificados".

Boff termina su nota afirmando que "los sueños de esta naturaleza nunca mueren" porque "ridiculizados o negados, siempre resurgen con más vigor" ya que "representan el significado secreto del proceso de evolución que nos ha llegado y que corresponde a los designios del Creador". Y pide que "no caigamos en la ilusión de una época dorada, imposible con los métodos de Donald Trump", sino que, por el contrario, "intentemos evitar la edad de hierro o preparémonos para ella, que inevitablemente seguirá a la ilusión del arrogante presidente de los Estados Unidos".

