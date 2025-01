"Gracias por cantar mi música", le dijo Charly García después de escuchar el disco completo en honor a su obra. “¡A mí se me cayó la mandíbula! Estaba muy nerviosa, fui con el disco terminado y lo escuchamos todo entero, juntos, de la mano, llorando”, describe Hilda Lizarazu sobre el encuentro que sucedió en la casa del autor de Piano bar a mediados del año pasado. “Para mí fue algo surrealista y un regalo que me dio la vida, porque hacer el disco de un artista con esa persona escuchándolo al lado tuyo implica tener cojones. Pero yo soy intrépida y cuando quiero hacer algo voy para adelante”, dice sobre Hilda canta Charly (2024), un muy buen disco de versiones que contó con la producción musical de Lito Vitale, quien también se ocupa del piano.

Después de agotar cuatro teatros Coliseo con las presentaciones del disco, Lizarazu está lista para llevar este repertorio a la primera fecha -15 de febrero- del Cosquín Rock, en el marco de su 25 aniversario. “Estoy muy contenta de continuar con este proyecto que tanta buena onda genera y tanta emoción de parte del público. Yo pensaba que iba a hacer un solo show con este disco, pero ahora voy a estar en el Cosquín Rock y después vamos a darle un fin a este Hilda canta a Charly el 3 y 4 de junio en el teatro Coliseo”, adelanta la artista, quien fue corista de García en los discos Cómo conseguir chicas (1989) y Filosofía barata y zapatos de goma (1990). “En los años noventa tengo el recuerdo de haber ido con mi disco de Man Ray, Perro de playa (1991), a escucharlo con Charly, y también temblando. Lo mismo pasó ahora pero más de treinta años después. Aunque haya compartido escenarios, giras e intimidad, siempre la admiración supera eso. Uno es lo que hace y Charly es todo lo que hizo”, remata.

-¿Era una cuenta pendiente hacer este disco de versiones?

-Yo nunca pensé que iba a grabar un disco con canciones de Charly García. Se fue dando de forma espontánea a partir de una enorme emoción que sentí en la esquina de Nueva York en noviembre de 2023 cuando pusieron una placa conmemorativa en el lugar donde se sacó la foto para la tapa de Clics Modernos ("Charly García Corner”). Estaba allí haciendo un viaje con dos amigas y canté en esa esquina durante el homenaje. Ahí estábamos con Josi García Moreno, la hermana menor de Charly, y la invité a cantar conmigo en ese momento. No fue algo planificado. Ese mismo diciembre se me cruzó la idea de hacer un "Hilda canta a Charly" y se lo conté a Lito Vitale. "¿Te animás?", me dijo. Y yo le respondí: "¡Por supuesto! ¿Cómo no me voy a animar a cantar esas hermosas canciones?". Yo tenía un par de temas de Charly grabados: en mi disco anterior, Antigua (2022), grabé "Pasajera en trance" y en mi segundo disco solista, Hormonal (2007), hice "Buscando un símbolo de paz". Entonces, ya había grabado canciones de Charly dentro de mi repertorio como Hilda Lizarazu. Lito me propuso producirlo musicalmente y empezamos a laburar en enero de 2024. Y en mayo lo editamos, así que fue muy rápido todo.

El disco, en líneas generales, conserva los arreglos originales de las canciones de García. Si bien el principal aporte es el carisma y la voz luminosa de Lizarazu, la intención artística era respetar la esencia de las canciones y no desarmar los arreglos originales. “Totalmente, fue esa la búsqueda”, confirma la cantante. “Y también abordar cada canción, primero con la mejor interpretación que pueda cada uno de nosotros y segundo, con respeto a lo original. No me quise hacer la canchera cambiando algunas notas de las melodías... lo digo porque a veces en nuestro lenguaje musical se nota el músico cuando quiere mostrarse lo bien que toca, es una cosa que implica como una vanidad que en el caso de Lito y mío no nos interesaba marcar”, sostiene sobre el abordaje. “Entonces, era abordar respetuosamente la obra de este señor que hizo esas canciones increíbles, en otro tiempo, con la mejor forma de hacerlo”.

El otro gran aporte es la elección del repertorio, que abarca canciones de todos sus proyectos –menos PorSuiGieco- además de su faceta solista: Sui Géneris, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. “El concepto con Lito fue ‘hagamos un Charly 360°’, no hacer sólo un Charly solista, sino abordar cada banda que tuvo. No llegamos a hacer nada de PorSuiGieco, nomás. De los otros proyectos, de esta usina creativa y musical que es Charly García, fuimos eligiendo cual bombones los temas que me quedaban mejor a mí dentro de mi propia estética buscando por supuesto las tonalidades, los talles, para que fuera feliz cantando”, resalta Lizarazu sobre este disco, que le trajo muchas satisfacciones y una buena recepción del público y el universo García.

El disco abre con “Rasguña las piedras”, de Sui Géneris; y cierra con “La máquina de ser feliz”, de su penúltimo disco, Random (2017). En el medio, Lizarazu versiona clásicos como “Desarma y sangra”, “Raros peinados nuevos”, “La grasa de las capitales” (de Serú Girán), “Bancate ese defecto”, “Chipi chipi”, “Nos siguen pegando abajo” y solo una en la que participó como corista en su versión original: “La canción del indeciso”, de Filosofía barata y zapatos de goma. Son canciones vigentes y atemporales, algunas parecen escritas ayer. Pero sobre todo en el repertorio resuena una en este presente social y político: “Los dinosaurios”.

-¿Una canción como “Los dinosaurios” recobra sentido en un contexto en el que hay un gobierno que está barriendo con las políticas de derechos humanos y vaciando los espacios recuperados, como el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex ESMA)?

-Absolutamente. "Los dinosaurios" o "Bancate ese defecto". "¡Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal!”. Son clásicos. Pasa algo similar con canciones que fueron escritas 80 años atrás, como puede ser "Cambalache". Charly García siempre fue una antena 360° que captó en una melodía popular inspirada cosas que un montón de nosotros sintonizamos y coincidimos. Sí, "Nos siguen pegando abajo". Ese es el genio del poeta.

-¿Cómo pensás la presentación en Cosquín Rock?

-Me encanta ser parte de estas bodas de plata de Cosquín y estar en Córdoba cantando a Charly. Yo fui con Charly al Cosquín y también como solista. Fui justo al primer festival que se hizo después de la sanción de la Ley de cupo femenino, que también ahí hubo una especie de reivindicación de los productores que habían tenido un traspié en algunas declaraciones que decían que no había las suficientes bandas con chicas. Fui en ese caso como solista y después vino la pandemia. Es importante la Ley de cupo femenino y los 25 años de Cosquín Rock. Somos seis mujeres músicas y cinco varones en la banda. Desde que salió la ley hasta ahora se duplicó el porcentaje de mujeres músicas en los escenarios, así que realmente sí era necesaria esa ley. A veces sonaba como antipática pero para nosotras las músicas fue importante. Me encanta, además, poder ir a un festival de rock con esta formación que es mucho más de teatro, porque hay una orquestita y sección de cuerdas.

-¿Cómo sigue tu 2025?

-En junio despido este disco en el Teatro Coliseo y va a haber un Hilda canta a Charly 2 después de eso, porque la verdad que amerita, porque hay tantas canciones. Charly es una usina inacabable de creatividad de canciones populares.