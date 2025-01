En los municipios bonaerenses ya comienza a transitarse el camino que definirá el futuro de los legislativos locales, que también tendrán elecciones en este 2025. En Arrecifes, en el norte de la provincia de Buenos Aires, gobierna el PRO de la mano de Juan Fernando Bouvier, pero el peronismo busca ampliar sus lugares en el Concejo Deliberante luego de perder en 2023 por poco más de 300 votos.

“Estamos yendo como un barco a la deriva”, dice Patricio Gabilondo a Buenos Aires/12. El actual director provincial de Calidad y Control Técnico del Ministerio de Infraestructura y ex candidato a intendente de Unión por la Patria, remarca que la “la misma está al frente del municipio hace diez años y los resultados no aparecen”.

La pelea por el Concejo Deliberante

Para este año, el oficialismo tendrá el desafío de alcanzar una mayoría que hoy está lejos de tener. Cuenta con tres bancas de las catorce que integran el Concejo Deliberante, se peleó con el radicalismo y tiene una relación tirante con los libertarios locales, aunque comenzó el coqueteó con los dirigentes de mayor peso.

Según Jonatan Domingo, coordinador de La Libertad Avanza en Arrecifes, Bouvier mantuvo una reunión con el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja, pero aseguró desconocer el resultado del encuentro “porque Bouvier dijo que llamaría y no lo hizo”.

“Nosotros acompañamos a Javier Milei en la segunda vuelta y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que Argentina necesita un cambio”, fueron las palabras de Bouvier a mediados del año pasado. A pesar de que las obras nacionales no están presentes y, como menciona Gabilondo, el consumo arrecifeño se desploma día a día, el intendente, aún del PRO, avala el devenir del Gobierno nacional.

Este desdibuje no está en el peronismo que, afirma Gabilondo, se mantiene unido y “tiene un bloque en el que trabajan todos juntos después de mucho tiempo”.

De cara a la elección de este año, UxP debe renovar tres bancas, el radicalismo otras tres y el PRO una sola que proviene, originalmente, del Frente de Todos. Es en este contexto donde Gabilondo, hoy parte del equipo de Gabriel Katopodis, espera sostener y acrecentar las filas del peronismo que no gobierna el distrito hace una década.

Más allá de que entre 2021 y 2022 se partieron, en 2015 Cambiemos se alzó con la intendencia de la mano del radical Javier Olaeta. Bouvier, referenciado con Cristian Ritondo, asumió con concejal en 2019 y siempre marcó diferencias con Olaeta. Para 2021, armó su propio bloque, aunque mantuvo su funcionamiento como interbloque junto al radicalismo. Pero, una vez que asumió la intendencia, a los meses el quiebre fue total y hoy el PRO y la UCR arrecifeña caminan por veredas distintas.

Este ordenamiento generó la particularidad de que el oficialismo no cuenta con la presidencia del Concejo que está en manos de Francisco Bóveda, titular del Comité local, ya que el partido centenario se quedó con el bloque mayoritario de cinco miembros.

La carta de conformación de la bancada boinablanca tuvo, a mediados de 2024, un claro mensaje a Bouvier a partir del justificativo que motivó la decisión de irse de Juntos por el Cambio: “Falta de diálogo por parte del Departamento Ejecutivo hacia quienes compartían espacio político y electoral dentro de Juntos por el Cambio, además de no sentirse representados por esta gestión y sufrir su destrato”.

De esta manera, Bouvier quedó con solo con dos concejales, aunque hace poco tiempo se hizo con la ex concejala del Frente de Todos, Gabriel Giraudo, por lo que alcanzó tres ediles.

UxP, tras la performance de Gabilondo en 2023, hoy cuenta con cinco bancas, de las cuáles tres deberán renovarse en este turno electoral. A pesar de los cimbronazos nacionales, en Arrecifes el peronismo comulga unido y sin discrepancias.

El Poder Legislativo local se completa con Sebastián Reigosa, quien llegó al Concejo de la mano una lista promovida por Florencio Randazzo en 2021. Su origen es socialista y es crítico de Bouvier.

La Libertad Avanza a puro cargo

Hasta ahora, no hay demasiados movimientos que ayuden a descubrir la estrategia de La Libertad Avanza. Su candidato a intendente en lo últimos comicios no alcanzó el porcentaje mínimo para lograr tener representatividad en el Concejo Deliberante. Hoy, aseguran desde Arrecifes, Pablo Regueira no está militando ni trabajando en post de sostener el espacio. La posta la tomó el mencionado Domingo, un productor agropecuario.

A fin de año, en una nota a medios locales, dejó en claro su voluntad de trabajar en conjunto con el municipio, “pero desde la Municipalidad no muestran ningún interés”. “Perdón que lo diga así, no me gusta hacerlo porque siempre tuvimos una buena relación con Bouvier, pero es la verdad, y no nos gusta mostrarnos, pero tampoco queremos que la comunidad crea que no hacemos nada”, remarcó.

Ante todo, lo hecho por Domingo fue ocupar los lugares de gestión nacional. Al frente de la delegación de ANSES ubicó a su hermana, Elizabeth Domingo, y a la cabeza de PAMI está su pareja, Estelsina Sales. De esta manera, el ecosistema libertario copó las dependencias nacionales con la bendición, indirecta, de la secretaria general de la Presidencia y titular del partido mileísta a nivel nacional, Karina Milei.

Problemas básicos sin resolver

“Acá los problemas básicos no se resuelven, entonces hay una recolección de basura insuficiente, la iluminación pública está con una vara bajísima, hay clara falta de trabajo producto de la ausencia de un plan real productivo, a lo que se agrega el tema de la inseguridad que se acrecentó en este último tiempo con, incluso, robos a casas del centro de la ciudad”, relata Gabilondo.

Ingeniero civil de profesión, el ex candidato a comandar la intendencia arrecifeña subraya que “la falta de planificación es histórica”. “Salto, una localidad a pocos kilómetros, lleva hechas 400 viviendas en ocho años y acá no se entregaron ni veinte”, apunta. A este combo le suma la falta de inversión en el hospital local que se desbordado por la creciente demanda de los vecinos.

Gabilondo habla tanto de Arrecifes como ciudad cabecera, así como de, por ejemplo, un pueblo de poco más de mil habitantes como Viña. “En estos días salió la licitación para un pozo de agua en Viña”, remarca en materia de gestión provincial.

“Hoy Bouvier no tiene nada”, asegura. Por eso enumera el trabajo hecho desde su espacio, en sintonía con Katopodis, que incluye becas deportivas, apoyo alimentario a instituciones del distrito, el desarrollo del programa Escuelas de Verano donde se sumaron escuelas rurales, entregaron bicicletas desde programas del Ministerio de Ambiente y se potenció el arreglo de caminos rurales.

A su vez, Gabilondo destaca el acompañamiento de intendentes de la región como Diego Nanni de Exaltación de la Cruz, Ricardo Alessandro de Salto y Mauro Poletti de Ramallo y resalta que, desde el rol del Estado, hay que tener siempre un "lineamiento productivo y fomentar la articulación público-privada".