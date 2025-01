* No hace mucho Coco Chanel fue parte de las biopics Balenciaga y The New Look, y ahora ya tiene su propia serie documental. Por Universal+ ya puede verse Coco Chanel Unbuttoned, producción que retrata con detalles inéditos el legado de la emblemática diseñadora francesa. Trajecitos, haute coture, relaciones con nazis y good show.

* Este lunes 27 DirecTV estrenará la segunda temporada de Rogue Heroes (22 hs). La creación de Steven Knight (Peaky Blinders) cuenta la historia de los orígenes de las fuerzas especiales del Ejército Británico durante la Segunda Guerra Mundial. Por el lado de Prime Video, quien viene pidiendo pista es Reacher. Su tercera temporada está basada en la novela Persuader de Lee Child, con el héroe nómade adentrándose en el oscuro corazón de una vasta organización criminal mientras intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA. Habrá cerebro, músculo, mucha acción y un antagonista incluso más alto y fibroso que el encarnado por Alan Ritchson. Sus tres primeros episodios arribarán el 20 de febrero.

* ¿Estafas con personajes femeninos? Tras The Dropout y ¿Quien es Anna? ahora llega Vinagre de manzana. Quien encarna a la super influencer más infame de Australia es Kaitlyn Dever (Dopesick, Unbelievable). La miniserie desnuda el detrás de la industria del bienestar, con el auge y la caída de Belle Gibsonque. La instagrammer que fingió tener un cáncer cerebral para tener fama y dinero. Desde el próximo 6 de febrero por Netflix.

El personaje

Peter Sutherland de El agente nocturno (Gabriel Basso). El hombre del título pasaba sin hacer demasiado en el sótano de la Casa Blanca. Desde que sonó el teléfono negro, tiene que hacer más horas extras que Kiefer Sutherland en 24. Ya se lo puede haciendo de las suyas por Netflix.