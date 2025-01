Milei atacó a las diversidades y a las mujeres en el Foro económico de Davos. Así, en menos de 48 horas, organizaciones y personas autoconvocadas se reunieron en Parque Lezama y distintos puntos del país para decidir y organizar para este sábado 1º de febrero la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Así, organizadores y participantes de la Asamblea hablaron con Página12.

"Tenemos que hacer una marcha del orgullo urgente. Esa idea refleja uno de los principales consensos de la Asamblea: declararnos en estado de alarma, asamblea y movilización permanente", apuntó Martin Canevaro, activista de 100% Diversidad y Derechos. El próximo sábado en el AMBA la marcha es a las 16 horas en la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo bajo el lema "La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más".

La Asamblea se propuso organizar una respuesta colectiva al discurso presidencial contra las diversidades sexuales en el mismo lugar donde La Libertad Avanza hizo su armado político desde el odio. "El encuentro para la Asamblea antifascista LGBTNB+ tiene una importancia histórica también porque en el Parque Lezama los primeros grupos de la posdictadura, a principios y mediados de los 80, organizaron ahí el primer acto de visibilidad. Eran el Grupo de Acción Gay y la Comunidad Homosexual Argentina, que recién se había formado el año anterior y organizaron así un acto con banderas. Cada grupo llevaba unas pancartas que reclamaban el derecho a una sexualidad libre. Por ejemplo había una consigna que decía: el sexo al gobierno, el placer al poder", recordó Diego Trerotola, periodista y activista.

"Las acciones públicas relacionadas a la diversidad sexual nacieron en el Parque Lezama en el principio de la democracia. Creo que estamos defendiendo esas mismas cuestiones. De hecho reaparecieron publicaciones del Frente de Liberación Homosexual que reivindicaban la diversidad sexual, identidad de género y todas las cuestiones que combaten al antifascismo", agregó.

Canevaro resaltó la importancia de "estar organizado para hacerse presente frente a cada ataque que recibamos. Hay un cuerpo social con voluntades de lucha y de defensa".

Daniela Ruiz, secretaria general de 7 Colores Diversidad, está "cansada y agotada de tantas mentiras que hay de fondo". En la Asamblea se decidió que el colectivo travesti-trans encabezará la marcha. Cuando tomaron la palabra lo hicieron también para decir "estamos presentes, venimos de las trincheras y de los calabozos. Somos sobrevivientes que estamos de pie acá para para defender a todo nuestro colectivo, que es golpeado en este momento mundialmente". Así como participaron en las primeras marchas del orgullo, "sin tapujos, sin nada, porque ya lo habíamos perdido todo", hoy están orgullosas de encabezar esta columna. "No somos peligrosas, sino que estamos en peligro junto a nuestras hermanas y eso nos involucra para mantenernos en pie".

La Marcha se define "Antirracista". Ruiz, fundadora del colectivo Identidad Marrón, destacó la interseccionalidad de las luchas. "Muchas de nosotras venimos atravesadas por no solamente con la sexualidad y el género, sino también --y antes-- por este racismo que muchas veces en esta estructura nos estigmatiza respecto a nuestro color de piel. Tiene que ver con nuestra representación y lo que somos: indígenas, compañeros y compañeras, que estamos atravesadas ante muchas prácticas de colonización. No queremos eso y no queremos tampoco que quede esto al olvido".

La organización AfroLGBT también estuvo presente en la Asamblea para hacerle frente al "ataque directo al colectivo LGBT migrante y afrodescendiente". "Fue un gran orgullo estar ahí. Fue muy emocionante la respuesta inmediata que hubo de todo el colectivo con este repudio a todo lo que dijo Milei. Hubo un ataque directo a la población migrante, y afrodescendiente con la utilización de la palabra 'woke', que dentro de lo que es la comunidad afro tiene que ver con nuestra lucha por los derechos civiles y con mantenerse despierto ante los ataques racistas y supremacistas. Ellos lo toman con una connotación negativa justamente porque es una lucha en contra de todo lo que ellos representan", sostuvieron.

Canevero puntualizó: "El gobierno de Milei ha tomado la decisión de tomar los derechos de las mujeres y las diversidades como parte constitutiva de su proyecto de saquear los derechos al pueblo argentino. Toman este eje para intentar hacer un parteaguas en el marco del proceso electoral de este año. Buscan con la elección de este ataque contactar con esos miedos, con esos prejuicios que todavía subsisten en sectores de nuestra de nuestra sociedad". Así, como la lucha es larga, la organización de la resistencia va a sostenerse en el tiempo.





"El sábado primero de febrero hagamos una especie de cordón democrático que impida que avance este ataque reaccionario con nuestros derechos pase. Entonces, me parece fundamental lo que le exigimos al conjunto de las representaciones parlamentarias: que hagan pública cuál es su posición. Porque el Gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley autodenominado 'Igualdad ante la ley' como un mascarón para llevarse puestos todos los derechos que hemos logrado del 83 a esta parte".

En el proyecto se encuentra la eliminación del cupo laboral trans. "A muchas de las personas travestis y trans nos convocó el tema de la ley, de la relación del empleo formal, que realmente nos afecta. Primero por nuestras infancias trans, por nuestras adolescentes compañeras, por el futuro que tienen que tener estos proyectos que se han garantizado para que las nuevas generaciones puedan tener el acceso y no caer en esta estructura desigual que nos pone a nosotras en el último eslabón", afirmó Ruiz.

Estela Díaz, ministra de de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, reflexionó sobre el ataque sistemático a las mujeres y a las diversidades: "Milei necesita un modelo de privilegio total. Por eso quiere sacarnos del juego a las mujeres y a los colectivos de la diversidad: ponemos en debate una distribución más justa de la riqueza, del poder, de los recursos, de la participación en la sociedad y él quiere un modelo excluyente totalitario. Somos un obstáculo frente a ese modelo de exclusión. Lo votamos menos, apoyamos menos sus medidas y vamos a enfrentarlo".

"Tenemos que organizar un gran frente nacional popular feminista para sacar a Milei por las elecciones como corresponde y que venga un gobierno que otra vez no sólo reponga y sostenga lo que conseguimos, sino que avance. La igualdad real, la justicia social con inclusión, con reducción real de brechas de desigualdad, todavía es una asignatura pendiente", sostuvo la ministra.

"En otros tiempos, donde hubo gobiernos de derecha, neoliberales, antiderechos, lo que hicimos, y tenemos que volver a hacer ahora,es defender a rajatabla, a viva voz y en todas las instancias todos los derechos que conquistamos. Las mujeres sabemos hacerlo porque lo hicimos en la época de Macri: no sólo que no retrocedemos sino que hasta conseguimos leyes de avanzada", recordó Díaz con confianza.

Informe: Natalia Rótolo