En mentimedios del sector atómico, por llamar de algún modo a los especialistas vinculados al importante y enorgulecedor universo del desarrollo nuclear argentino, se dice, sin sonrisas, que “el gobierno dice una cosa sobre el desarrollo nuclear argentino pero hace otra”. Lo cual ya va siendo estilo de este gobierno.

Por ejemplo, el viernes pasado Milei anunció un plan nuclear y dijo que sería “una revolución energética”. Basado supuestamente en la principal promesa, de construir un pequeño reactor modular, SMR por sus siglas en inglés, aunque no habló de quién lo financiaría ni tampoco de plazos. Pero sí omitió decir algo relevante: que la construcción de este SMR se había iniciada en el año 2014, se llama CAREM 25 y este gobierno redujo su presupuesto en un 58%…

Además, con el argumento de que se realizaría una revisión integral del proyecto, no tuvo mejor idea ni decisión que paralizar totalmente su construcción, que ya estaba a un 65% avanzada…

En estas materias –dice Diego Hurtado de Mendoza, un especialista que en 2015 fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear– “los tiempos son importantes porque en el mundo se está dando una carrera por ver quién es el primer país en producir estos SMR, que son reactores que cambiarán el paradigma nuclear mundial”. ¿Porqué? “Porque tienen costos de inversión inicial, y de producción, mucho más bajos que los grandes reactores. Y son más seguros en casos de desperfectos.”

Por supuesto, también hay que destacar que es raro, y muy curioso, que sea el Presidente quien anuncie un plan nuclear, y que lo haga al mismo tiempo que –en la dura realidad– el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica cayó un 27,5% en todo el último año en el que ya gobernaba LLA. Y sus trabajadores tuvieron una pérdida promedio del 30,67% de su poder adquisitivo”.

Estos son sólo algunos porcentajes de la caída del presupuesto de la CONEA y la caída del salario, esto es a diciembre, es decir, al cierre del año, o sea hace pocas semanas.

Como se aprecia, son dos números claves: lo que cayó el presupuesto de la CONEA, y lo que se recortó de los salarios del personal al cierre de 2024.

O sea que el gobierno dice una cosa sobre el desarrollo nuclear argentino, pero hace otra. Y esto hace ver, en diversas consultas, que además hay incertidumbre por otros proyectos nucleares que estaban en desarrollo:

1) El proyecto de Atucha 3, que sería la cuarta central nuclear argentina, está paralizado.

2) La construcción del Centro Argentino de Protonterapia, cuyo objetivo es de diagnóstico y tratamiento de cáncer, también se frenó y nada menos que en el tramo final.

Pero claro, Milei goza todavía de la impunidad de anunciar un plan nuclear y decir que será “una revolución energética” sin los debidos sustentos.

El Dr. Hurtado de Mendoza es un reconocido experto en Energía Nuclear, con experiencia en el terreno de las grandes centrales nucleares de potencia (las que producen electricidad), durante el gobierno de Cristina FK. cuando el acuerdo nuclear con China incluía la compra de una central nuclear tipo CANDU –como la que funciona en Embalse– y una central Hualong I, que era la que China tenía interés en vender para ingresar a América Latina con su tecnología.

Por entonces hubo también fuertes presiones de EEUU, que hicieron que el acuerdo finalmente no se pusiera en marcha.

El actual gobierno argentino, o sea Milei, desde el primerizo diciembre de 2023 inició un proceso de desfinanciamiento y ralentización o paralización de todos los proyectos nucleares. Entre los principales que hoy están semi paralizados, el prototipo del pequeño reactor modular de potencia CAREM 25 que parecería estar siendo dejado de lado luego de una inversión de 690 millones de dólares.

En este contexto lo debido sería defender lo que estaba en marcha dentro del sector nuclear, y el principal reclamo debería ser la recomposición salarial (hoy el 70-75% del personal de la CONEA, más de 3.300 personas, están por debajo de la línea de pobreza). Por eso, define Hurtado, “reclamar hoy una central CANDU no tiene el más mínimo sentido, porque no está en la agenda del gobierno ni del RIGI”. Y esto, concluye, además de no tener sentido confunde el foco de los reclamos. @