Enrique Eskenazi, fundador del grupo Petersen, un conglomerado que reúne bancos, compañías de ingeniería y de construcción, murió a sus 99 años, según informó la empresa en un comunicado de prensa.

"Sus hijos Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria, sus 14 nietos y sus 9 bisnietos lo despidieron en una ceremonia íntima, cumpliendo con un pedido expreso de quien fuera su padre, abuelo y bisabuelo. Sus restos descansarán ahora junto a los de su esposa y madre de sus hijos, Hazel Sylvia Toni Storey de Eskenazi", señala el comunicado.

“Su trayectoria no pasó inadvertida en el país ni en el exterior. En efecto, fue reconocido en diversos ámbitos como un empresario inspirador, de espíritu innovador y excepcional capacidad de liderazgo. Comprendió desde muy joven el compromiso del empresariado con el progreso del país y con el bienestar de su sociedad, principios que transmitió a las nuevas generaciones de su familia. También tuvo un vínculo inquebrantable hasta su último aliento con los valores familiares y humanistas”, agrega el texto.

Y concluye: “Su partida deja un vacío humano y familiar difícil de explicar, aunque sabemos que su legado y sus valores éticos seguirán viviendo en los corazones de quienes lo conocieron durante su incansable trabajo de más de siete décadas, que dejó reflejado en su autobiografía Soñar la vida y construir los sueños, el lema que marcó su visión humanista y filantrópica de la vida".

Eskenazi nació el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en ingeniería de alimentos en el Research Department of Continental Can Corp. y en el Illinois Institute of Technology, ambos en Estados Unidos.

El empresario argentino comenzó su carrera en el Grupo Bunge y Born. Luego, en la década del 80, puso en marcha la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. A partir de la década del 90, en tanto, lideró el proceso de diversificación de los negocios de la compañía, incursionando en otros sectores estratégicos, como el de los servicios urbanos, la agroindustria, la energía y el financiero, lo que derivó en la conformación del actual Grupo Petersen.

Durante su carrera también encabezó la adquisición de una serie de bancos provinciales, entre ellos el Banco de Santa Fe en 1996, el Banco de San Juan en 1998, el Banco de Entre Ríos en 2004 y el Banco de Santa Cruz en 2008.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner incursionó en el negocio energético: en 2008, a través de un acuerdo con Repsol, el Grupo Petersen adquirió un 25% de las acciones de YPF y Eskenazi fue designado vicepresidente de la petrolera.

En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino expropió el 51% de YPF. Ahora, los derechos del litigio están en manos del fondo buitre Burford.

Eskenazi también fue miembro fundador de la Coordinadora de la Industria Alimenticia Argentina (COPAL) y presidió el Centro de Investigaciones de Conservación de Frutas y Hortalizas del Sistema INTI (CITEF). Asimismo, ocupó cargos en entidades como la Unión Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).