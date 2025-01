Los radicales díscolos del bloque Democracia para Siempre (DpS) participarán del convite oficialista en la Cámara de Diputados para destrabar el comienzo de las sesiones extraordinarias. La reunión fue convocada por el titular del cuerpo, Martín Menem, quien intenta avanzar con los proyectos prioritarios para el Gobierno. Sin embargo, es espacio liderado por Facundo Manes dejó en claro que no acompañará la suspención o la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y objetó el proyceo de Ficha Limpia enviado por el Poder Ejecutivo. Además, salió al cruce de los correligionarios alineados con la Casa Rosada. “No queremos que se entienda como un toma y daca”, sostuvieron tras el encuentro de la bancada en el que se decidió que asistirán junto al resto de los bloques de la oposición. “Hay sectores del radicalismo vendidos, nadie se hace oficialista gratis”, disparó el formoseño Fernando Carbajal, en un dardo sus correligionarios "con peluca".

Las sesiones extraordinarias comenzaron formalmente hace una semana y aún no se inició el trabajo legislativo en ninguna de las comisiones para avanzar con el tratamiento de los proyectos. "La reunión es en el Palacio legislativo, no es en la Casa Rosada. Nosotros siempre hemos dicho que los debates deben darse en el ámbito institucional del Congreso, por eso creemos que debemos estar. Vamos a ir a escuchar el plan que tiene el oficialismo para sesionar y dar nuestra opinión, nada más que eso", hicieron saber tras la reunión en la que se resolvió que el presidente del bloque, Pablo Juliano, asista a la reunión con Menem y el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hoy a las 17 horas en la presidencia de la Cámara.

Los diputados de DpS analizaron extensamente los seis proyectos que debe debatir Diputados de los siete que envió el Gobierno (el otro es sobre los pliegos de jueces para la Corte Suprema, que abordará solo el Senado). El mayor intercambio se concentró en dos de ellos. La postura en contra de la eliminación o suspensión de las primarias, donde hay unanimidad de los 12 diputados integrante. El otro, fue el proyecto de Ficha Limpia --que propone que no puedan ser candidatos quienes tengan condenas por actos de corrupción ratificadas en dos instancias judiciales--. Surgieron divergencias sobre el texto que reemplazó el proyecto impulsado por el macrismo. Uno de sus principales referentes, Facundo Manes (autor de uno de los proyectos que debatió la Cámara) impulsa que la iniciativa avance, mientras el formoseño Carbajal exige que el proyecto debe incluir a todos los tipos penales y no solo de corrupción, mientras la porteña Carla Carrizo consideró que la modificación a la Ley de Ética Pública que hace el proyecto del PEN se limita a pocos cargos y propone que la misma se extienda a todos los cargos del Gobierno con el requisito de no tener ningún tipo de condena judicial.

Los radicales díscolos dejaron en claro que el Gobierno “deberá buscar los 129 votos en otra cantera” para deshacerse de las primarias. Y mucho menos en el texto del proyecto que propone “la ampliación del financiamiento privado de los partidos políticos porque significaría la desaparición de muchas fuerzas minoritarias y el ingreso de capitales espurios a la política como pasa en los países donde el narco controla el Estado”.

Contra los correligionarios “con peluca”

En DpS quieren sostener las primarias con el anhelo de que en algún momento contribuyan a ordenar a una UCR, sumida ahora en una feroz disputa partidaria. La pelea se trasladó a las redes sociales, luego del silencio inicial y la tibia reacción del bloque oficial del radicalismo frente al discurso xenófobo y racista contra la comunidad LGBTIQ+ que pronunció el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

Y el disidente Carbajal le apuntó “al bloque que conducen Rodrigo de Loredo y Mariano Campero”. “Ya se sumaron al oficialismo”, dijo y sostuvo que están dispuestos “a votar cualquier cosa que el gobierno ponga a consideración”, en una entrevista con la AM750 este domingo. “En los hechos, le votan cualquier cosa”, insistió. “Y del otro lado --se desmarcó-- estamos quienes sostenemos que se debe cumplir el rol opositor, hay que marcar límites constantes, el Presidente esta semana ha escalado en su discurso autoritario, violatorio de los derechos, desconociendo cuestiones básicas del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos esenciales”.

“Hay sectores del radicalismo que están vendidos”, ratificó el diputado formoseño y dijo que “nadie se hace oficialista gratis”. “Ni los radicales, ni los peronistas, ni los del PRO que se pasaron al oficialismo”, agregó en el diálogo radial, donde además condenó la falta de “claridad ideológica y los valores”. “Se convierte en un mercado, donde estos personajes están en una mesa de saldos y retazos”, concluyó indignado.