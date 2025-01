La Asociación Argentina de Actores (AAA) compartió que la muerte del actor y locutor Marcelo Armand, reconocido intérprete de voz, director de doblaje y docente, con amplio reconocimiento en Argentina y toda Latinoamérica, por su trabajo en la rama del Doblaje y Actuación de Voz.

Armanda nació el 14 de septiembre de 1968 y su vocación artística se manifestó a temprana edad, debutando a los 6 años en el Complejo Cultural General San Martín. Como actor de teatro, participó en obras como El patio de la morocha, El Rey Arturo, Nada es lo que parece, Un tal Servando Gómez, Fidela y El empréstito.

"También prestó su voz para la versión teatral de Lazy Town y trabajó en publicidad, participando en comerciales tanto nacionales como internacionales", señalaron desde la asociación.

Y agregaron: "en el ámbito del doblaje y la actuación de voz, se convirtió en un referente, trabajando en importantes producciones internacionales de estudios como Disney, Marvel, Sony, Fox, MTV, VH1, Discovery Networks, BBC, Animal Planet, National Geographic y People & Arts".



Entre otros trabajos, se destacaron programas como El show de los Muppets, Las Chicas Superpoderosas, Ponyo y el secreto de la sirenita, El viaje de Chihiro, Garfield, Boogie el aceitoso, Mansión Foster, Evangelion, Art Attack, Power Rangers, Princesita Sofía, Betty Boop, Popeye el marino, Thor, Spiderman y Mortal Kombat Legends, entre otros.

Su voz también quedó inmortalizada en una infinidad de películas y series, como Black Mirror, Harry Potter y las reliquias de la muerte, Harry Potter y el cáliz de fuego, Rambo IV, High School Musical 3, El Gran Lebowski, The Last of Us, The Walking Dead, SWAT, El show de Mr. Bean y Los increíbles.



"En el universo de los videojuegos, participó en títulos como Bloodborne, Warcraft III, Outriders, Los Pitufos: Los Juegos, Disney Infinity 2.0 y Marvel’s Iron Man VR", cerraron.

